Едва не поплатились за пижонство. Днепр-1 минимально победил Мариуполь

Футболисты «Днепра-1» неплохо начали новый чемпионат, набрав в первых двух турах четыре очка. Поэтому, играя дома перед своими болельщиками, они наверняка хотели продолжить успешную для себя серию. А вот «Мариуполь» после выездной ничьей со «Львовом», проиграл на своем поле «Десне». При этом команда провела большую часть матча в меньшинстве после удаления Кащука еще в первом тайме.

Помимо этого игрока Остап Маркевич по разным причинам не мог рассчитывать в Днепре еще на нескольких футболистов. В частности, в заявке не оказалось Мишнева, Чеха и Очеретько. Зато впервые в стартовом состава оказался новичок клуба Шостак. У хозяев поля отсутствовал травмированный Лучкевич. Зато, отбыв наказание, снова занял свое место на скамейке запасных главный тренер команды Игор Йовичевич.

Уже на 3-й минуте Назаренко едва не забил гол. Он получил мяч на правом фланге, сместился немного в центр и с левой ноги пробил из-за пределов штрафной площади. Мяч ударился в перекладину и вылетел за лицевую линию. Хозяева поля продолжали атаковать. Особенно активными в этот стартовый отрезок были Довбик и Чуже. И именно с их участием днепряне на 15-й минуте открыли счет.

После подачи углового, Чуже головой пробил по воротам с близкого расстояния, мяч попал в перекладину и отскочил к Довбику. Форвард «Днепра-1» находился рядом с воротами и нанес еще один удар, а Кудрик, стоявший немного за линией ворот, мяч отбил. Однако арбитр матча Геннадий Серпутько из Одессы показал на центр поля, засчитав гол. Так как VAR на игре не задействовался, решение судьи уже никто не оспаривал.

На некоторое время игра успокоилась, а затем днепровские футболисты снова пошли вперед большими силами и на 30-й минуте отличился Назаренко. Перед этим грубо ошибся на своей половине поля Микицей, практически подарив мяч соперникам. Хозяева перехватили круглого и в два паса доставили его до молодого хавбека. А Назаренко сделал примерно тоже, что и в самом начале матча. Он убрал мяч под левую ногу и пробил из-под Чоботенко. На этот раз удар получился более точным и счет на табло стал 2:0 в пользу его команды.

До самого перерыва «Днепр-1» имел большое игровое преимущество и еще несколько раз мог еще забивать. Но Чуже, Довбик и Дубинчак свои моменты не использовали.

Второй тайм начался примерно в том же ключе. Снова хозяева поля имели заметное преимущество и много атаковали. Так, на 52-й минуте Довбик получил мяч в штрафной площади соперников, развернулся и пробил в дальний угол, но немного не попал. А буквально через две минуты красивую комбинацию с участием Назаренко и Чуже должен был завершать Дубинчак. Но тот в самый последний момент мяч потерял и упустил возможность поразить цель.

Гости тоже пытались что-то создать впереди, но у них мало что получалось. А Кулаков и Топалов никак не могли выйти на ударную позицию и точно пробить по воротам.

Ближе к концу матча оба тренера провели много замен. «Мариуполь» не оставлял надежд хотя бы сократить отставание и добился своего. Причем это сделал игрок, который вышел на поле во втором тайме. На 77-й минуте гости получили право на перспективный штрафной удар вблизи ворот днепрян и после навеса мяча Мампасси головой сделал точную передачу на линию вратарской, где оказался совершенно открытый Вьюнник. С ударом молодого игрока мариупольцев Паст справиться не смог и интрига в матче возродилась.

Однако через четыре минуты, показалось, что ненадолго. Драмбаев получил второе предупреждение и был удален с поля. Так что второй матч подряд приазовской команде пришлось доигрывать встречу в меньшинстве. Но даже в такой ситуации «Мариуполь» мог уйти от поражения. На 84-й минуте еще один игрок, вышедший на замену, Хромей здорово исполнил штрафной удар и мяч просвистел с правой стойкой в нескольких сантиметрах.

Больше ничего интересного в матче не произошло. «Днепр-1» довел матч до победы и на данный момент возглавил турнирную таблицу украинской Премьер-Лиги.

Украинская Премьер-лига. 3 тур.

«Днепр-1» – «Мариуполь» – 2:1.

Довбик, 15, Назаренко, 30 - Вьюнник, 77.

Кравченко, 76 - Драмбаев, 65, Мампасси, 68.

Драмбаев, 81 (2 ЖК).

«Днепр-1»: Паст, Н. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Пихаленок (Когут, 72), Ди Франко (Игнатенко, 66), Назаренко (Русин, 72), Джурасек, Чуже, Довбик (Ярмолюк, 89).

«Мариуполь»: Кудрик, Чоботенко, Микицей (Драмбаев, 46), Мампасси, Стасюк, Шостак, Петерман (Клименко, 63), Горбунов (Вьюнник, 63), Плакса (Хромей, 46), Кулаков, Топалов (Мыкытышин, 67).

Арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр)

ДНЕПР-1 - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА