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Днепр-1
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Мариуполь
07.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хотим продолжить путь и мечтать о самых высоких местах»

Главный тренер «Днепра-1» поделился мнением о победе над «Мариуполем»

  • 08.08.2021 01:39
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хотим продолжить путь и мечтать о самых высоких местах»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу днепрян в матче против «Мариуполя» (2:1).

- Тренировочный процесс в течение всей недели дал мне понять, что команда выйдет с первых минут на хорошем уровне. И это еще одно доказательство того, что каким образом ты тренируешься, таким образом и играешь. Первый тайм мне понравился даже больше, чем предыдущий матч против «Черноморца»: противостояли более опытному и неудобном сопернику, опасного на контратаках с быстрыми футболистами. Первый тайм был очень удачным. Я такой футбол люблю, он нравится болельщикам. Мы чувствовали их реакцию на протяжении всего матча, в том числе, когда терпели во втором тайме. Тогда когда изменилась игра, немного потеряли контроль мяча, а гол придал «Мариуполю» крыла. Но это обучение для команды, которая должна понять ситуацию: когда все контролируешь, надо закрывать матч, делать счет 3:0, 4:0, 5:0. А вместо того получаешь одну пулю - и соперник больше нет, что терять. Поэтому будем при анализе делать акцент на том периоде, когда потеряли контроль. Но в целом, три очка очень важны. Команда показала хорошую качественную игру для болельщиков. Они давали нам импульс, который я испытывал. И заметно, что их было больше, чем против «Черноморца», то есть мы их зовем своими играми. Они нам очень нужны. Временная ситуация в таблице очень хорошая, но это просто мотивационный аспект, чтобы не расслабляться и пахать дальше.

- Сегодня игроком матча признан Артем Довбика. Если он №1, кто в него сегодня конкуренты?
- Сегодня было достаточно кандидатов на ту награду. Я как тренер люблю, когда играет команда, когда индивидуальности играют на команду. Сегодня это был Довбик. Гол и его работа пойдут на пользу ему. Здравствуйте еще раз команду с продемонстрированным характером. Мы хотим продолжить путь и мечтать о высокие места. Я на самом деле имею команду, которая дает мне основания думать позитивно.

- Чемпионат только начался, но уже есть сенсации. Следующим соперником является «Десна», которую многие списывали...
- Нет, это не так. «Десна» является «Десна», с хорошими футболистами, которые могут решить судьбу матча в каждой атаке: Тотовицкий, Гуцуляк, Калитвинцев, Картушов, Будковский. Их начали списывать из-за того, что пошли несколько футболистов, но есть новая энергия, новые игроки. Они хотят доказывать, и каждая игра - новый шанс доказывать, что команда является конкурентоспособной. Кто бы подумал, что «Александрия» может выиграть у «Шахтера»? Но в футболе за 95 минут все возможное. Они тоже люди, и после матча Лиги чемпионов может быть эмоциональная пустота.

- То есть в Чернигове предстоит бой?
- Да, едем на битву. Есть неделя для того, чтобы работать самоотверженно, серьезно, потому что едем в серьезного соперника. Хотим верить в то, что имеем хорошую команду, и есть возможность выиграть матч.

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Источник — СК Днепр-1

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