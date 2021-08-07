3-й тур
Днепр-1
2 : 1
Мариуполь
07.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Мариуполь – 2:1. Довбик показал класс. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 07.08.2021 22:10
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Днепр-1 – Мариуполь – 2:1. Довбик показал класс. Видео голов и обзор матча
© СК Днепр-1. Артем Довбик, лучший игрок матча

7 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ, в котором играли «Днепр-1» и «Мариуполь».

Днепр-1 – Мариуполь – 2:1. Довбик показал класс. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Довбик, 14 мин.

ГОЛ! 2:0. Назаренко, 30 мин.

ГОЛ! 2:1. Вьюнник, 77 мин.

События матча
82' Oleksandr Drambaev (Мариуполь) получает красную карточку.
81' Игрок команды Мариуполь получает красную карточку.
77' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (Мариуполь).
30' ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Днепр-1).
15' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua

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