7 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ, в котором играли «Днепр-1» и «Мариуполь».
Днепр-1 – Мариуполь – 2:1. Довбик показал класс. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Довбик, 14 мин.
ГОЛ! 2:0. Назаренко, 30 мин.
ГОЛ! 2:1. Вьюнник, 77 мин.
События матча
|82'
|Oleksandr Drambaev (Мариуполь) получает красную карточку.
|81'
|Игрок команды Мариуполь получает красную карточку.
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (Мариуполь).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Днепр-1).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua
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