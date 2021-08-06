В субботу, 7 августа, состоится матч 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть СК «Днепр-1» (Днепр) и «Мариуполь». Игра состоится в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало - в 19:30.

Мы помним, как в прошлом чемпионате «Днепр-1» завершил первую часть соревнований на последней позиции турнирной таблицы. Похоже, днепряне сделали вывод и больше такого позора не хотят - в двух турах уже текущего первенства набрано 4 очка (ничья с «Ворсклой» и победа над «Черноморцем»). Есть все шансы продолжить беспроигрышную серию, поскольку соперник уже традиционно находится в статусе «когда-то точно выстрелим, а пока у нас временные проблемы». Именно эти проблемы и не позволили подопечным Маркевича набрать больше, чем одно очко, в матчах с «Львовом» и «Десной». Возможно, удастся в субботу, поскольку, как бы ни казалось сейчас странным, у команды из берегов Азовского моря преимущество над «Днепром-1» в личных встречах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Мариуполь».