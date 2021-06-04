Львовский Рух покинул вратарь

Львовский «Рух» покинул голкипер Роман Мысак. Сотрудничество с вратарем прекращено по обоюдному согласию сторон.



Вратарь присоединился к клубу в начале 2019-го. За два с половиной года провел 40 матчей, из которых 18 отстоял на ноль.



Львиная доля этих «сухих» матчей пришлась на триумфальный сезон в Первой лиге, в котором Мисаки был основным кипером команды.



В этом сезоне Мисаки сыграл 4 матча во всех турнирах, пропустил 12 голов.

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