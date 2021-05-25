Рух близок к подписанию вратаря и форварда

По информации СМИ, «Рух» провел переговоры с потенциальными новичками - вратарем Юрием Панькивым и форвардом Никой Сичинавой.
Оба являются свободными агентами.
Панькив покинул «Александрию», а Сичинава ушел из «Ингульца».
Ранее состав львовской команды покинул защитник Рагнар Сигурдссон.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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