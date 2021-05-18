ОФИЦИАЛЬНО. Сигурдссон и Абдихоликов покинули Рух

«Рух» на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Рагнара Сигурдссона и форварда Бобура Абдихоликова.

Оба пополнили состав команды зимой. У Сигурдссона закончился контракт, а с Абдилхоликовым попрощались по взаимному согласию сторон.

Известный защитник сборной Исландии провел в составе «Руха» лишь 1 матч. А Бобур не дебютировал в основе команды.