ОФИЦИАЛЬНО. Сигурдссон и Абдихоликов покинули Рух

«Рух» на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Рагнара Сигурдссона и форварда Бобура Абдихоликова.
Оба пополнили состав команды зимой. У Сигурдссона закончился контракт, а с Абдилхоликовым попрощались по взаимному согласию сторон.
Известный защитник сборной Исландии провел в составе «Руха» лишь 1 матч. А Бобур не дебютировал в основе команды.
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Источник — ФК Рух Львов
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