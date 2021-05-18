ОФИЦИАЛЬНО. Сигурдссон и Абдихоликов покинули Рух

Защитник и форвард покинули львовскую команду

  • 18.05.2021 15:05
  • 722 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Сигурдссон и Абдихоликов покинули Рух
© fcrukh.com

«Рух» на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Рагнара Сигурдссона и форварда Бобура Абдихоликова.

Оба пополнили состав команды зимой. У Сигурдссона закончился контракт, а с Абдилхоликовым попрощались по взаимному согласию сторон.

Известный защитник сборной Исландии провел в составе «Руха» лишь 1 матч. А Бобур не дебютировал в основе команды.

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Источник — ФК Рух Львов

(5 голосов)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.05.2021 15:18
    +1
    dadlismit, 18.05.2021 15:14
    Бобура жалко ...
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 18.05.2021 15:14
    +1
    Бобура жалко ...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.05.2021 15:18
    +1
    dadlismit, 18.05.2021 15:14
    Бобура жалко ...
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 18.05.2021 15:14
    +1
    Бобура жалко ...
    Ссылка
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