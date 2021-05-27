ОФИЦИАЛЬНО: Львов покинули два украинца

У защитника Ивана Лобая и нападающего Юрия Захаркива закончились контракты с ПФК «Львов». По общему согласию сторон клуб и игроки решили сотрудничество не продлевать.

25-летний Лобай присоединился к ПФК «Львов» в январе текущего года. За это время успел провести 5 матчей в футболке львовской команды.

Захаркив, в свою очередь, стал игроком «Львова» в ноябре 2020 года. В официальных матчах в футболке «горожан» появлялся на поле 8 раз.