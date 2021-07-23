ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало защитника и хавбека в аренду Десне

«Динамо» объявило о переходе защитника Кристиана Биловара и полузащитника Викентия Волошина в состав «Десны».
Оба игрока перешли в новую команду на правах аренды на один сезон.
В минувшем сезоне Волошин и Биловар выступали за динамовский дубль и помогли команде выиграть турнир команд U-21. С сезона 2021/22 УПЛ упразднила турнир U-21, поэтому киевляне активно раздают игроков по арендам.
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Источник — ФК Динамо Киев
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