ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало защитника и хавбека в аренду Десне

«Динамо» объявило о переходе защитника Кристиана Биловара и полузащитника Викентия Волошина в состав «Десны».

Оба игрока перешли в новую команду на правах аренды на один сезон.

В минувшем сезоне Волошин и Биловар выступали за динамовский дубль и помогли команде выиграть турнир команд U-21. С сезона 2021/22 УПЛ упразднила турнир U-21, поэтому киевляне активно раздают игроков по арендам.

Ранее клуб отдал 13 игроков «Черноморцу».