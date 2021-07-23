ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало защитника и хавбека в аренду Десне

Кристиан Биловар и Викентий Волошин отданы черниговскому клубу

  • 23.07.2021 19:53
  • 1889 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало защитника и хавбека в аренду Десне
© facebook.com/desnafc. Кристиан Биловар

«Динамо» объявило о переходе защитника Кристиана Биловара и полузащитника Викентия Волошина в состав «Десны».

Оба игрока перешли в новую команду на правах аренды на один сезон.

В минувшем сезоне Волошин и Биловар выступали за динамовский дубль и помогли команде выиграть турнир команд U-21. С сезона 2021/22 УПЛ упразднила турнир U-21, поэтому киевляне активно раздают игроков по арендам.

Ранее клуб отдал 13 игроков «Черноморцу».

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Novi4ok
    online
      Novi4ok, 23.07.2021 20:01
    0
    Кристиан Биловар и Викентий Волошин отданы черниковскому клубу
    Ссылка
    Novi4ok
    online
      Novi4ok, 23.07.2021 20:01
    0
    Кристиан Биловар и Викентий Волошин отданы черниковскому клубу
    Ссылка
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