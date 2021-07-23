ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило молодого форварда Ваната в Черноморец

Молодой игрок перебрался в Одессу

  • 23.07.2021 19:43
  • 1147 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило молодого форварда Ваната в Черноморец
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на официальном сайте объявило о переходе форварда Владислава Ваната в состав «Черноморца». Игрок проведет в одесской команде сезон 2021/22 на правах аренды.

В прошлом сезоне Ванат был одним из лидеров молодежного состава киевлян, однако по итогам летних сборов игрок не закрепился в команде Мирчи Луческу.

19-летний Ванат стал 13-м футболистом, которого «Динамо» отдало «Черноморцу».

Недавно Владислав продлил контракт с киевским клубом.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    NachoBarbero
      NachoBarbero, 23.07.2021 20:11
    0
    в Арендовец или Чернодуполь? не могу определится как лучше звучит?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 23.07.2021 20:05
    0
    __FunnyCat__, 23.07.2021 19:49
    По идее нападающий в ДК таки должен быть
    так как Ванат в Одессе , Кулач , по логике подписан не будет, Супряга травмирован , в том числе и морально да и может таки куда то продадут
    остается один Шкурин , который явно не потянет на три фронта без замены
    а Ванату удачи конечно
    Рамирес сейчас приедет, он и будет основным. Шкурин второй, Супряга на подмене
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 23.07.2021 20:01
    0
    Пусть перспективная молодёжь играет в упл и доказывает что они чего-то стоят..
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 19:49
    +1
    По идее нападающий в ДК таки должен быть
    так как Ванат в Одессе , Кулач , по логике подписан не будет, Супряга травмирован , в том числе и морально да и может таки куда то продадут
    остается один Шкурин , который явно не потянет на три фронта без замены
    а Ванату удачи конечно
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 19:49
    +1
    По идее нападающий в ДК таки должен быть
    так как Ванат в Одессе , Кулач , по логике подписан не будет, Супряга травмирован , в том числе и морально да и может таки куда то продадут
    остается один Шкурин , который явно не потянет на три фронта без замены
    а Ванату удачи конечно
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 23.07.2021 20:11
    0
    в Арендовец или Чернодуполь? не могу определится как лучше звучит?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 23.07.2021 20:05
    0
    __FunnyCat__, 23.07.2021 19:49
    По идее нападающий в ДК таки должен быть
    так как Ванат в Одессе , Кулач , по логике подписан не будет, Супряга травмирован , в том числе и морально да и может таки куда то продадут
    остается один Шкурин , который явно не потянет на три фронта без замены
    а Ванату удачи конечно
    Рамирес сейчас приедет, он и будет основным. Шкурин второй, Супряга на подмене
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 23.07.2021 20:01
    0
    Пусть перспективная молодёжь играет в упл и доказывает что они чего-то стоят..
    Ссылка
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