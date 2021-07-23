ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило молодого форварда Ваната в Черноморец

«Динамо» на официальном сайте объявило о переходе форварда Владислава Ваната в состав «Черноморца». Игрок проведет в одесской команде сезон 2021/22 на правах аренды.
В прошлом сезоне Ванат был одним из лидеров молодежного состава киевлян, однако по итогам летних сборов игрок не закрепился в команде Мирчи Луческу.
19-летний Ванат стал 13-м футболистом, которого «Динамо» отдало «Черноморцу».
Недавно Владислав продлил контракт с киевским клубом.
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Источник — ФК Динамо Киев
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так как Ванат в Одессе , Кулач , по логике подписан не будет, Супряга травмирован , в том числе и морально да и может таки куда то продадут
остается один Шкурин , который явно не потянет на три фронта без замены
а Ванату удачи конечно
так как Ванат в Одессе , Кулач , по логике подписан не будет, Супряга травмирован , в том числе и морально да и может таки куда то продадут
остается один Шкурин , который явно не потянет на три фронта без замены
а Ванату удачи конечно
так как Ванат в Одессе , Кулач , по логике подписан не будет, Супряга травмирован , в том числе и морально да и может таки куда то продадут
остается один Шкурин , который явно не потянет на три фронта без замены
а Ванату удачи конечно
так как Ванат в Одессе , Кулач , по логике подписан не будет, Супряга травмирован , в том числе и морально да и может таки куда то продадут
остается один Шкурин , который явно не потянет на три фронта без замены
а Ванату удачи конечно
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