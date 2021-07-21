Цитаишвили и другие. Динамо отдало 12 игроков в аренду Черноморцу

Киевляне здорово помогли одесситам решить кадровый вопрос

  • 21.07.2021 13:37
  • 8526 просмотров
  • 64 комментария
Цитаишвили и другие. Динамо отдало 12 игроков в аренду Черноморцу
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

ФК «Динамо» (Киев) достиг соглашения с одесским «Черноморцем» о переходе в клуб из Южной Пальмиры группы футболистов «бело-синих».

«Моряками» стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022.

Добавим, что первый матч в новом чемпионате Украины «Черноморец» проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской «Десной».

Отметим, что в УПЛ «Черноморец» будет тренировать бывший тренер молодежки «Динамо» Юрий Мороз.

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Источник — ФК Динамо Киев

(29 голосов)

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Комментарии
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 21.07.2021 14:59
    0
    maxno, 21.07.2021 14:50
    Пусть во вторую лигу команды заявляют и там практику проходят.
    Уровень не тот, это то же самое, что молодого, перспективного игрока на контракте, наигрывать на уровне первенства колхоза.
    Ссылка
    predominator
    online
      predominator, 21.07.2021 14:56
    0
    С тем составом было бы нереально удержаться в высшей лиге, а учитывая трудности с финансами Черноморца - это был единственный вариант с арендами. Тем более фактически на шару. За год окрепнут и постепенно избавятся от арендованных...
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    Oxrannik.ua
    online
      Oxrannik.ua, 21.07.2021 14:56
    -1
    Oleg Kar, 21.07.2021 14:42
    В расею шуруй, лаптеголове чучело.
    Почему он должен в рассею ехать потому что он с Одессы? Из-за таких и рознь в стране нашей недоумок ты мамкин
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 21.07.2021 14:55
    0
    Andrii Stadnyk, 21.07.2021 14:51
    Шикарна вивіска "Класичне списаних бійців. Орендорець - Орендуполь"
    Дерби
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    Fanat
    online
      Fanat, 21.07.2021 14:54
    +1
    Блін які питання?? Кому не подобаються оренда гравців ДК,занесіть президенту Чорноморця "бабла" і купіть собі 10-12 гравців,щоб знову в першій лізі не грати(як мінімум)!!! Чи ви тільки язиком вмієте тріпати? А чуть "ШО" так моя хата "с краю"? Тому або робіть щось або "не делайте мне нервы"!!!
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    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 21.07.2021 14:51
    0
    Шикарна вивіска "Класичне списаних бійців. Орендорець - Орендуполь"
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 21.07.2021 14:50
    -2
    Игорь Петров, 21.07.2021 14:14
    Молодым футболистам необходимо получать игровую практику, тем более после устранения турнира u-21, поэтому вполне нормально, что Шахтер и Динамо стараются свою молодёжь разместить в других клубах, а в Мариуполь сам Бог велел, т к четыре градообразующих предприятия з-ды Азовсталь , им. Ильича, Азовмаш и морской порт являются частной собственностью владельца Шахтера. Другой вопрос, что арендованным игрокам нельзя запрещать играть против клубов, которым принадлежат их контракты. Эта практика в той или иной форме распространена во многих развитых футбольных странах, там где внутренние законодательство не позволят, заключаются контракты с клубами других государств, где они фактически стают формами топ - команд, куда для выращивания отдаётся перспективная молодёжь, процесс взаимовыгодный, поэтому не понятны завывания некоторых по-поводу Мариуполя столько лет, вот и Динамо к этому пришло, таковы тенденции современного спорта. Просто киевляне на несколько лет отстали и видимо Луческу эту концепцию продавил.
    Пусть во вторую лигу команды заявляют и там практику проходят.
    Ссылка
    OdessaMama ⚓
    online
      OdessaMama ⚓, 21.07.2021 14:50
    0
    В Одессе всегда не любили все что связано с Динамо Киев,мы всегда будем поддерживать или Харьков,Донецк или Днепр ну только не столичное Динамо.
    Ссылка
    OdessaMama ⚓
    online
      OdessaMama ⚓, 21.07.2021 14:47
    -3
    Oleg Kar, 21.07.2021 14:42
    В расею шуруй, лаптеголове чучело.
    Р*лятина,ты мне ОдесситУ будешь указывать куда мне шуровать?Скорей ты к полякам унитазы мыть поедешь.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 21.07.2021 14:46
    0
    Арендоморец, Арендуполь... Благо есть Кривбасс, Гметалл и Полесье, которые выйдут в следующем сезоне УПЛ. А эти арендовцы надеюсь вылетят обратно в Первую Лигу.
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    maxno
    online
      maxno, 21.07.2021 14:46
    0
    Фаны ЧЕРНОМОРЦА что делает владелец клуба с командой ? Такой хороший клуб а президент клуба так не любит фанатов и жителей города.
    Ссылка
    Валерий Горецкий
    online
      Валерий Горецкий, 21.07.2021 14:42
    +2
    НедоболЕЛЫ ДинаМо КиЕв ,сильно не радуйтесь с фармом не прокатит у нас в Одессе !У Черноморца есть фан-база, местные ультрасы выгонят ваш клуб мусорской и ю21 из Одессы.
    Ссылка
    Oleg Kar
      Oleg Kar, 21.07.2021 14:42
    0
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 14:36
    Когут за Карпаты свои болей ,которых уже нет!А наш Черноморец не ваше дело когутов рогатых .
    В расею шуруй, лаптеголове чучело.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 21.07.2021 14:37
    +2
    арендоморец)
    Ссылка
    OdessaMama⚓
    online
      OdessaMama⚓, 21.07.2021 14:36
    -2
    Oleg Kar, 21.07.2021 14:34
    Іди проспись, клоун ватний.
    Когут за Карпаты свои болей ,которых уже нет!А наш Черноморец не ваше дело когутов рогатых .
    Ссылка
    OdessaMama⚓
    online
      OdessaMama⚓, 21.07.2021 14:34
    +3
    Не один нормальный болельщик Черноморца не будет поддерживать в Одессе Динамо ю21.
    Ссылка
    Oleg Kar
      Oleg Kar, 21.07.2021 14:34
    -2
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 14:32
    Руки прочь от Черноморца !Это фарм,никто никого выкупать не будет одумайся рогатый !Лучше за Харьков болеть в Одессе или Шахтёр ,ну Динамо Киев в Одессе никогда не любили .
    Іди проспись, клоун ватний.
    Ссылка
    OdessaMama⚓
    online
      OdessaMama⚓, 21.07.2021 14:32
    +4
    Oleg Kar, 21.07.2021 14:29
    Не фарм, бо окрім Цитаїшвілі, там у всіх оренда з правом викупу.
    Руки прочь от Черноморца !Это фарм,никто никого выкупать не будет одумайся рогатый !Лучше за Харьков болеть в Одессе или Шахтёр ,ну Динамо Киев в Одессе никогда не любили .
    Ссылка
    Oleg Kar
      Oleg Kar, 21.07.2021 14:32
    -1
    Орлов Михаил, 21.07.2021 14:28
    Невже і Одеса стане дирявою вугиною? Ну не вірю я. .. Краще вже бути кротячим херосем!
    Ти краще подивись, що на стадіоні Чорноморець з полем зробили, витоптали півгалявини після концерту, грати тепер там не дозволять.
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    Oleg Kar
      Oleg Kar, 21.07.2021 14:29
    -1
    Volvo, 21.07.2021 14:27
    Нет, это не фарм. Ни разу. Не вздумайте даже думать об этом!Болельщик Динамо это правда ?или вы на ходу переубоваетесь :
    Не фарм, бо окрім Цитаїшвілі, там у всіх оренда з правом викупу.
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 21.07.2021 13:43
    +13
    Я хоть и болельщик ДК и при это мне противно на это смотреть. Эти Мариуполи и Черноморцы превращают УПЛ в колхоз.
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    alefteev77
      alefteev77, 21.07.2021 13:55
    +11
    Морское классико: Арендуполь VS Арендоморец
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    OKs100
    online
      OKs100, 21.07.2021 13:41
    +11
    Это ненормально, в других чемпионатах есть ограничение, например, на максимум три арендованных игрока из одного клуба.
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    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 21.07.2021 13:57
    +5
    Чекаємо тепер на супердербі Чорноморець - Маріуполь. А якщо без жартів, то дуже прикро за одеситів. Завжди були добротною командою, та і в Одеси фінансів предостатньо. Шкода, що так є. Будемо вірити в краще майбутнє
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    Bobyk
    online
      Bobyk, 21.07.2021 13:47
    +5
    Тепер в Динамо свій іллічівець з блекджеком і ...
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    __FunnyCat__
      __FunnyCat__, 21.07.2021 13:44
    +5
    М-да не считаю такой подход правильным и такие ситуации нужно пресекать на регламентном уровне .
    Но донецкое ффу этим заниматься не будет.
    а так , если можно шпхтеру то почему нельзя остальным?
    тем более Черик остается клубом со своей вертикалью и владельцами, когда Мариуполь полностью дочерняя структура шахтера .
    -----
    В любом случае я против такого подхода, и надеюсь в будущем количество арендованных одной командой у другой - будет сокращено до двух трех человек .
    Ссылка
    OdessaMama⚓
    online
      OdessaMama⚓, 21.07.2021 14:32
    +4
    Oleg Kar, 21.07.2021 14:29
    Не фарм, бо окрім Цитаїшвілі, там у всіх оренда з правом викупу.
    Руки прочь от Черноморца !Это фарм,никто никого выкупать не будет одумайся рогатый !Лучше за Харьков болеть в Одессе или Шахтёр ,ну Динамо Киев в Одессе никогда не любили .
    Ссылка
    OdessaMama⚓
    online
      OdessaMama⚓, 21.07.2021 14:34
    +3
    Не один нормальный болельщик Черноморца не будет поддерживать в Одессе Динамо ю21.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.07.2021 14:13
    +3
    Віталій Яценко, 21.07.2021 13:46
    Надольський і Тлумак можуть себе показати. Банда в Одесі буде такою, що зможе за Маріком пободатись за шістку.
    Були б вони такою "бандою", якою Ви їх уявляєте, то ніхто б їх з "Динамо" не гнав в оренду. Смирному 23, а він з оренди в оренду. Нормально? Мащенку 21, а він ніде не грав на серйозному рівні. Нормально? Сухоручку 21 - фактично ніде не грав. Нормально? Надольському 20 - ніде не грав. Білашевському за півроку 22 - а де він? Ніде не грав? Цитаішвілі - з оренди в оренду. Хто вони всі? Крім Цитаішвілі (який вже 3 роки в суперперспективних ходить) і Ісаєнка, якому треба давати шанс? Ну ще Смирнова, якого давно чуємо, але зірку з неба він уже навряд чи схопить. В їх віці в нормальних клубах і нормальних командах гравці нормальної якості давно грають в основі. Про закордон, звичайно, мова. Це в нас усе перспективні та перспективні
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 21.07.2021 14:11
    +3
    Дебилизм.
    Единственное что радует у пацанов будет практика.
    Я не поддерживаю аренды.
    Мне лично это не понять.
    Ссылка
    Oleg Kar
      Oleg Kar, 21.07.2021 14:11
    +3
    Egor1234, 21.07.2021 13:59
    Суркисы руки прочь от Черноморца!Разваливай свой клуб дальше,а в Одессу не лезь!
    Ви русскощелепні сеператюги взагалі заткнулись би, Одеса - українське місто, а ви трухановці пархаті ще своє отримаєте.
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    Oleg Kar
      Oleg Kar, 21.07.2021 14:08
    +3
    Egor1234, 21.07.2021 14:05
    Я так понял ты болельщик Динамо ,слышь дурное ,а тебе бы сильно понравилось если бы Динамо стало фармом Шахтёра !Так молчи ,и не лезьте в дела Черноморца!Нам ваши тёрки с ШД не интересны!
    Скажи дякую, що вам Динамо протягнуло руку допомоги, дивись тепер ще в єврокубки вийдете, а не за виживання боротись, як клоуни.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.07.2021 14:05
    +3
    А взагалі дуже прикро, що у Чорноморця немає грошей. Наче ж американці збиралися клуб викупити разом зі стадіоном. Сенсу в такій участі в УПЛ немає, вже краще б у Першій лізі грали, але своїм складом.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.07.2021 13:59
    +3
    После ЧМ-2019 U20 все хотели купить Супрягу, Сикана, Цитаишвили.
    А теперь ребята по арендам бегают и ненужны нашим выдающимся тренерам.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 21.07.2021 13:59
    +3
    Владимир Копяк, 21.07.2021 13:50
    А кто там убеждал всех, что такого не будет!Свершилось! Знаменитый клуб с Одессы опустили ниже плинтуса - он стал фарм-клубом Динамо Киев! Я могу понять Динамо- шесть очков уже в кармане, но не могу понять Климова и тех, кто якобы еще рулит командой - не стыдно? Или такое понятие вам не ведомо? Тогда надо заявлять основным стадионом поле напротив Дома футбола, и не мучить переездами тренеров и игроков-киевлян... Как это мерзко и пошло... Но при павелке возможны и не такие кульбиты, самое интересное нас ждет в скором будущем...
    Ну и что?
    Ржавые имеют свой арендопуполь и не стыдятся забирать 6 очков, при этом последний всегда их охотно кормильцам отдаёт, а с Динамо ж...у рвёт. Теперь будем иметь полную аналогию с Черноморцем, но уже против шлюхтера. Все уравновесилось. Вполне справедливо
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 21.07.2021 13:42
    +3
    Смірний і Цитаїшвілі як мінімум пара непогана півзахисників рівня першої шістки
    Ссылка
    Валерий Горецкий
    online
      Валерий Горецкий, 21.07.2021 14:42
    +2
    НедоболЕЛЫ ДинаМо КиЕв ,сильно не радуйтесь с фармом не прокатит у нас в Одессе !У Черноморца есть фан-база, местные ультрасы выгонят ваш клуб мусорской и ю21 из Одессы.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 21.07.2021 14:37
    +2
    арендоморец)
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 21.07.2021 14:10
    +2
    Egor1234, 21.07.2021 14:05
    Я так понял ты болельщик Динамо ,слышь дурное ,а тебе бы сильно понравилось если бы Динамо стало фармом Шахтёра !Так молчи ,и не лезьте в дела Черноморца!Нам ваши тёрки с ШД не интересны!
    Я так понял ты фанов Динамо называешь дурными. Думаю, что из палаты тебя санитары рано выпустили. А решение по аренде принимал твой Климов, так что насчёт терок - это к нему
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.07.2021 14:07
    +2
    Egor1234, 21.07.2021 13:59
    Суркисы руки прочь от Черноморца!Разваливай свой клуб дальше,а в Одессу не лезь!
    Готов содержать команду?
    Ссылка
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