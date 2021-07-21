Цитаишвили и другие. Динамо отдало 12 игроков в аренду Черноморцу

ФК «Динамо» (Киев) достиг соглашения с одесским «Черноморцем» о переходе в клуб из Южной Пальмиры группы футболистов «бело-синих».
«Моряками» стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.
Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022.
Добавим, что первый матч в новом чемпионате Украины «Черноморец» проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской «Десной».
Отметим, что в УПЛ «Черноморец» будет тренировать бывший тренер молодежки «Динамо» Юрий Мороз.
Источник — ФК Динамо Киев
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Но донецкое ффу этим заниматься не будет.
а так , если можно шпхтеру то почему нельзя остальным?
тем более Черик остается клубом со своей вертикалью и владельцами, когда Мариуполь полностью дочерняя структура шахтера .
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В любом случае я против такого подхода, и надеюсь в будущем количество арендованных одной командой у другой - будет сокращено до двух трех человек .
Единственное что радует у пацанов будет практика.
Я не поддерживаю аренды.
Мне лично это не понять.
А теперь ребята по арендам бегают и ненужны нашим выдающимся тренерам.
Ржавые имеют свой арендопуполь и не стыдятся забирать 6 очков, при этом последний всегда их охотно кормильцам отдаёт, а с Динамо ж...у рвёт. Теперь будем иметь полную аналогию с Черноморцем, но уже против шлюхтера. Все уравновесилось. Вполне справедливо
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