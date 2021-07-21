Цитаишвили и другие. Динамо отдало 12 игроков в аренду Черноморцу

ФК «Динамо» (Киев) достиг соглашения с одесским «Черноморцем» о переходе в клуб из Южной Пальмиры группы футболистов «бело-синих».

«Моряками» стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022.

Добавим, что первый матч в новом чемпионате Украины «Черноморец» проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской «Десной».

Отметим, что в УПЛ «Черноморец» будет тренировать бывший тренер молодежки «Динамо» Юрий Мороз.