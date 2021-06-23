ОФИЦИАЛЬНО. Тренер молодежки Динамо возглавил Черноморец

Юрий Мороз принял одесский клуб, который в следующем сезоне будет играть в УПЛ

  • 23.06.2021 13:26
  • 804 просмотра
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер молодежки Динамо возглавил Черноморец
© ФК Черноморец. Юрий Мороз и Анатолий Мисюра

Бывший главный тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз возглавил одесский «Черноморец».

В тренерский штаб одесского клуба также вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые, как и Мороз, ранее работали в киевском «Динамо» (U-21 и U-19). Продолжают трудиться в команде тренеры Алексей Антонов, Алексей Гай, Сергей Демянец, Евгений Боровик, Виктория Самар.

Новый главный тренер команды «моряков» был краток: «Цели намечены, требования известны. Если все будет выполняться как следует, то результат обязательно придет».

Мороз с 2014 года работал тренером в ФК «Динамо», возглавлял команды U-19 и U-21. Под руководством специалиста молодежный состав киевского клуба дважды становился чемпионом турнира U-21, в том числе и в сезоне 2020−2021 гг. Заслуженный тренер Украины (2009).

Ранее сообщалось, что «Черноморец» вышел из отпуска.

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Источник — ФК Черноморец

(4 голоса)

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Комментарии
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 23.06.2021 13:47
    0
    Пускай развиваются , пускай играют футбол, пускай молодые футболисты Динамо молодёжки играют, главное не как в ржавой поймойке кротов, где своих не ценят, а всяких хачипури покупают Удачи Черноморцу в новом сезоне и с вазращением в УПЛ
    Ссылка
    M@кs____7777
    online
      M@кs____7777, 23.06.2021 13:42
    -4
    Вот этот Фарм фармище,,,Одесса вам не стыдно за ваш клуб
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.06.2021 13:40
    0
    dudigo78, 23.06.2021 13:34
    В Динамо тепер буде свій орендуполь. І додайте до цього всього прихильність суддів до обох грандів. А потім всі дивуються чому це так погано наша збірна грає? А як вона може добре грати якщо гравці Динамо та Шахтаря перебувають цілий рік в тепличних умовах. Декілька матчів в єврокубках це не показник
    Не думаю, что игроки Черноморца будут сливать матчи Динамо Киев, как Арендуполь Шахтеру. Наоборот, они будут доказывать Луческу, что достойны перейти в Динамо. Аналогичная ситуация с Колосом, где почти все игроки либо бывшие динамовцы, либо арендованные у Динамо. Именно против Динамо Колос играет с особым пристрастием.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.06.2021 13:36
    0
    dudigo78, 23.06.2021 13:34
    В Динамо тепер буде свій орендуполь. І додайте до цього всього прихильність суддів до обох грандів. А потім всі дивуються чому це так погано наша збірна грає? А як вона може добре грати якщо гравці Динамо та Шахтаря перебувають цілий рік в тепличних умовах. Декілька матчів в єврокубках це не показник
    Ещё скажите что Черноморец Суркис купил
    Нам далеко ещё до арендуполя.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 23.06.2021 13:36
    -2
    Говорю как одессит и болельщик Черноморца - это пи*дец
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.06.2021 13:34
    -1
    В Динамо тепер буде свій орендуполь. І додайте до цього всього прихильність суддів до обох грандів. А потім всі дивуються чому це так погано наша збірна грає? А як вона може добре грати якщо гравці Динамо та Шахтаря перебувають цілий рік в тепличних умовах. Декілька матчів в єврокубках це не показник
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.06.2021 13:33
    0
    У нас теперь есть фарм
    Теперь паритет
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 23.06.2021 13:47
    0
    Пускай развиваются , пускай играют футбол, пускай молодые футболисты Динамо молодёжки играют, главное не как в ржавой поймойке кротов, где своих не ценят, а всяких хачипури покупают Удачи Черноморцу в новом сезоне и с вазращением в УПЛ
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.06.2021 13:40
    0
    dudigo78, 23.06.2021 13:34
    В Динамо тепер буде свій орендуполь. І додайте до цього всього прихильність суддів до обох грандів. А потім всі дивуються чому це так погано наша збірна грає? А як вона може добре грати якщо гравці Динамо та Шахтаря перебувають цілий рік в тепличних умовах. Декілька матчів в єврокубках це не показник
    Не думаю, что игроки Черноморца будут сливать матчи Динамо Киев, как Арендуполь Шахтеру. Наоборот, они будут доказывать Луческу, что достойны перейти в Динамо. Аналогичная ситуация с Колосом, где почти все игроки либо бывшие динамовцы, либо арендованные у Динамо. Именно против Динамо Колос играет с особым пристрастием.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.06.2021 13:36
    0
    dudigo78, 23.06.2021 13:34
    В Динамо тепер буде свій орендуполь. І додайте до цього всього прихильність суддів до обох грандів. А потім всі дивуються чому це так погано наша збірна грає? А як вона може добре грати якщо гравці Динамо та Шахтаря перебувають цілий рік в тепличних умовах. Декілька матчів в єврокубках це не показник
    Ещё скажите что Черноморец Суркис купил
    Нам далеко ещё до арендуполя.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.06.2021 13:33
    0
    У нас теперь есть фарм
    Теперь паритет
    Ссылка
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