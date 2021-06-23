ОФИЦИАЛЬНО. Тренер молодежки Динамо возглавил Черноморец

Бывший главный тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз возглавил одесский «Черноморец».

В тренерский штаб одесского клуба также вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые, как и Мороз, ранее работали в киевском «Динамо» (U-21 и U-19). Продолжают трудиться в команде тренеры Алексей Антонов, Алексей Гай, Сергей Демянец, Евгений Боровик, Виктория Самар.

Новый главный тренер команды «моряков» был краток: «Цели намечены, требования известны. Если все будет выполняться как следует, то результат обязательно придет».

Мороз с 2014 года работал тренером в ФК «Динамо», возглавлял команды U-19 и U-21. Под руководством специалиста молодежный состав киевского клуба дважды становился чемпионом турнира U-21, в том числе и в сезоне 2020−2021 гг. Заслуженный тренер Украины (2009).

Ранее сообщалось, что «Черноморец» вышел из отпуска.