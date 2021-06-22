Черноморец вышел из отпуска. О новом тренере пока не сообщили

«Черноморец» проинформировал о том, что сегодня команда вышла из отпуска, а завтра команда начнет тренировочный процесс.

Одесситы по итогам сезона Первой лиги пробились в УПЛ и готовятся к чемпионату в элите.

При этом официальный сайт пока не сообщает о новом тренера. Ожидается, что наставником станет Юрий Мороз, экс-тренер «Динамо» U-21.

Вместе с ним в «Черноморец» должна перебраться группа молодых игроков киевлян, но об этом официальной информации пока нет.