Черноморец вышел из отпуска. О новом тренере пока не сообщили

Одесская команда готовится к УПЛ

  • 22.06.2021 18:29
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Черноморец вышел из отпуска. О новом тренере пока не сообщили
© fcdynamo.kiev.ua

«Черноморец» проинформировал о том, что сегодня команда вышла из отпуска, а завтра команда начнет тренировочный процесс.

Одесситы по итогам сезона Первой лиги пробились в УПЛ и готовятся к чемпионату в элите.

При этом официальный сайт пока не сообщает о новом тренера. Ожидается, что наставником станет Юрий Мороз, экс-тренер «Динамо» U-21.

Вместе с ним в «Черноморец» должна перебраться группа молодых игроков киевлян, но об этом официальной информации пока нет.

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Источник — ФК Черноморец

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