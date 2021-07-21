ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал двух игроков Шахтера

«Мариуполь» официально сообщил о том, что клуб взял в аренду на год двух игроков «Шахтера» - 17-летнего защитника Данила Удода и 18-летнего хавбека Артура Микитишина.

Оба являются воспитанниками академии «Шахтера», но на основную команду «горняков» не провели ни одного матча. Также Удод и Микитишин являются игроками сборной Украины U-18.

Напомним, уже в пятницу, 23 июля «Мариуполь» начнет новый сезон УПЛ выездным матчем против «Львова».