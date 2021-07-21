ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал двух игроков Шахтера

Данил Удод и Артур Микитишин проведут сезон в «Мариуполе»

  • 21.07.2021 20:52
  • 821 просмотр
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал двух игроков Шахтера
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» официально сообщил о том, что клуб взял в аренду на год двух игроков «Шахтера» - 17-летнего защитника Данила Удода и 18-летнего хавбека Артура Микитишина.

Оба являются воспитанниками академии «Шахтера», но на основную команду «горняков» не провели ни одного матча. Также Удод и Микитишин являются игроками сборной Украины U-18.

Напомним, уже в пятницу, 23 июля «Мариуполь» начнет новый сезон УПЛ выездным матчем против «Львова».

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Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 21.07.2021 21:06
    0
    ALKOSruLKA, 21.07.2021 21:04
    12 - 15 на користь Маріка
    трансферное окно ещё не закрыто.
    ждёмс продолжения
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 21:06
    0
    фото Удода - як з сільської дискотеки 90-х
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 21:04
    +1
    Burevestnik, 21.07.2021 20:59
    Черноморец. Мариуполь.
    У кого и сколько в аренде из Динамо и из Шахтера???
    12 - 15 на користь Маріка
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 21:03
    +2
    лаври Чорнопопця не дають Орендуполю спати спокійно.... Битва за звання "істинного фарма" !
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 21.07.2021 20:59
    +2
    Черноморец. Мариуполь.
    У кого и сколько в аренде из Динамо и из Шахтера???
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.07.2021 20:59
    0
    Класика.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 21:03
    +2
    лаври Чорнопопця не дають Орендуполю спати спокійно.... Битва за звання "істинного фарма" !
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 21.07.2021 20:59
    +2
    Черноморец. Мариуполь.
    У кого и сколько в аренде из Динамо и из Шахтера???
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 21:04
    +1
    Burevestnik, 21.07.2021 20:59
    Черноморец. Мариуполь.
    У кого и сколько в аренде из Динамо и из Шахтера???
    12 - 15 на користь Маріка
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 21.07.2021 21:06
    0
    ALKOSruLKA, 21.07.2021 21:04
    12 - 15 на користь Маріка
    трансферное окно ещё не закрыто.
    ждёмс продолжения
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 21:06
    0
    фото Удода - як з сільської дискотеки 90-х
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.07.2021 20:59
    0
    Класика.
    Ссылка
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