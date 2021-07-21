В пятницу, 23 июля, в 19:30 по киевскому времени на «Арене Львов» матчем «Львов» - «Мариуполь» будет дан старт сезону УПЛ 2021/22 годов.

"Львов"

Впрочем, из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане львовян, этот поединок мог и не состояться. Накануне в команде зафиксировали 15 случаев covid-19: 11 у футболістов и 4 - у тренеров. Однако главный коуч "Львова" Анатолий Безсмертный, а позже и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заверили, что ситуация под контролем и проведению матча ничего не угрожает.

Межсезонье львовяне проводили в Украине. Стоит выделить две минимальные победы над представителями Первой лиги, хмельницким "Подольем" и тернопольской "Нивой" - по 1:0. Хмельничан огорчил игрок на просмотре, а команде из Тернополя забил Ренан. А вот в контрольном спарринге с ковалевским "Колосом" сильнее оказались представители Украины в Лиге конференций - 1:2.

Из основных игроков команду покинули Юрий Захаркив и Донатас Казлаускас, на смену им пришли опытные Сергей Политыло из "Олимпика" и Алексей Зозуля из "Колоса".

"Мариуполь"

Более заметные изменения в составе произошли у мариупольцев. Команду покинули сразу пять игроков основного состава. Лидеры полузащиты Артем Бондаренко и Олег Очеретько, а также форвард Даниил Сикан вернулись из оренды в расположение "Шахтера". Артем и Даниил уже заявлены за донетчан на будущий сезон в УПЛ , а вот Олег может еще вернуться в "Мариуполь". Закончился контракт у правого бека Игоря Кирюханцева, под вопросом Вячеслав Танковский. Подопечные Остапа Маркевича готовились к чемпионату в Турции. В берегах Босфора ними были обыграны житомирское "Полесье" - 3:0, дублем отметился Кащук, а поединок с "Бурсаспором" завершился вничью - 1:1.

Команда Маркевича неплохо смотрелась в этих матчах, именно она и является фаворитом будущего противостояния со "Львовом". Если, конечно, успеет отойти от 20-ти часового переезда: сначала на автобусе в Запорожье, оттуда поездом в Ужгород и уже непосредственно на сам матч во Львов.

Ориентировочные составы

«Львов»: Костик, Зозуля, Романчук, Довгий, Якимец, Фране, Брикнер, Шина, Эрнест, Ныч, Ренан.

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Микицей, Меличенко, Чех, Петерман, Мишнев, Топалов, Горбунов, Кулаков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Львов» сумеет не проиграть в домашнем матче. Нашей ставкой будет позиция – «Львов» 1Х с коэффициентом 1.81 по линии Vbet.

23 июля, пятница