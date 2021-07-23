Ничейный старт УПЛ. Мариуполь и Львов поделили очки

К стартовому поединку украинской Премьер-Лиги сезона 2021-2022 годов «Львов» и «Мариуполь» подошли с определенными трудностями. У хозяев поля за несколько дней до игры сразу несколько футболистов сдали положительный тест на коронавирус и поэтому наставник львовян Анатолий Бессмертный был вынужден выпустить в стартовом составе не тех игроков, кто лучше готов, а тех, кто вообще остался в наличии. Что же касается гостей, то они добирались до Львова (автобусом и поездом) почти сутки и это вполне могло сказаться на их действиях во время самого матча.

Начало встречи осталось за мариупольцами. Они больше контролировали мяч, первыми заработали угловой у ворот соперников и, наконец, на 9-й минуте окрыли счет голам в 31-м чемпионате Украины. Капитан приазовского клуба Мишнев шикарным пасом вывел к воротам «Львова» Топалова, а тот, уже находясь в штрафной площади, выманил на себя Костика и отпасовал мяч на открытого Кулакова. Форварду «Мариуполя» не составило никаких проблем поразить практически пустые ворота.

Далее игра выровнялась и уже львовяне стали значительно острее действовать в атаке. Так, свой первый по-настоящему опасный момент они создали на 17-й минуте, когда Эрнест слева вывел на ударную позицию Шину. Тот пробил уже из пределов штрафной площади, но Кудрик оказался на месте и мяч парировал. Через три минуты Бусько теперь уже справа подхватил мяч и нанес удар со средней дистанции, но чуть выше ворот. А на 24-й минуте снова в центре внимания оказался Шина. На этот раз он метров с десяти бил несильно в правый от себя угол, однако мяч разминулся со штангой в нескольких сантиметрах.

«Мариуполь» в защите не отсиживался и при возможности тоже старался переводить мяч в переднюю линию. Одна из таких контратак, начатая Микицеем на 22-й минуте могла завершиться взятием ворот, но Топалов в «ближнем бою» не сумел переиграть Костика.

И все же «Львову» на 32-й минуте удалось сравнять счет. Многое для взятия ворот соперника в этом эпизоде сделал Эрнест. Он подхватил мяч на левом фланге и в борьбе с двумя футболистами гостей выдал-таки отличную передачу на линию вратарской, где выше всех выпрыгнул Ременяк. Он головой точно пробил в правый нижний угол ворот.

До перерыва команды обменялись еще двумя неплохими моментами, которые также могли привести к голу. На 35-й минуте Топалов на исполнение пробивал из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел немного выше ворот. А на 43-й минуте после подачи углового с правого фланга Эрнест выиграл верховую борьбу и пробил головой прямо по центру ворот, где находился Кудрик. Вратарь гостей сыграл надежно и забрал мяч в руки.

Второй тайм начался уже с атак хозяев поля. Самый активный в их составе Эрнест на 49-й минуте снова прорвался по левому краю и выложил мяч под удар Шине, но тот не сумел как следует принять эту передачу и упустил свой момент. Тут же ему на выручку поспешил Ныч, но и ему не дали пробить защитники гостей. Спустя четыре минуты Эрнест опять обыграл на левом фланге Меличенко и сделал прострел, однако и здесь его партнеры сыграли неудачно.

У «Мариуполя» хороший момент возник на 54-й минуте, причем как и в первом тайме едва не сработала трехходовка в исполнении Мишнева, Топалова и Кулакова. Но на этот раз Костик «прочитал» ситуацию и забрал мяч в руки. Именно после этой атаки игровое преимущество перешло к подопечным Остапа Маркевича. К тому же наставник мариупольцев выпустил на поле свежих игроков, нацеленных на атаку Кащука, Очеретько, а чуть позже Вьюнника. Впрочем, если говорить об опасных моментах, то кроме неточного удара Чеха на 68-й минуте и вспомнить особо нечего.

В концовке матча было много борьбы и столкновений, приводящих к травмам игроков и остановкам. Из-за этого игра потеряла стройность, а моментов возле ворот соперников практически не возникало. Как результат, зрители голов больше не увидели и встреча завершилась вничью 1:1.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

ПФК «Львов» – «Мариуполь» - 1:1



Ременяк, 32 – Кулаков, 9

Чиряк, 58, Эрнест, 90+4 – Мишнев, 14, Микицей, 73

ПФК «Львов»: Костик – Якимец (Зозуля, 81), Крушинский (Семенив, 85), Романчук, Бусько – Брикнер (Политыло, 87) – Эрнест, Шина, Чиряк, Ременяк (Махмутович, 81) – Ныч (Михоби, 85).

«Мариуполь»: Кудрик – Стасюк, Микицей, Чоботенко, Меличенко (Кащук, 55) – Чех – Топалов, Петерман (Очеретько, 60), Мишнев (Хромей, 79), Горбунов – Кулаков (Вьюнник, 79).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).



Удары (в створ): 10 (4) – 3 (1)

Угловые: 6 – 1

Оффсайды: 0 – 1.

ПФК ЛЬВОВ-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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