Львов – Мариуполь – 1:1. Ничейный старт сезона. Видео голов и обзор матча

В стартовом матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги «Львов» и Мариуполь» разошлись миром.
Смотрите видео голов и обзор матча «Львов» – Мариуполь» – 1:1.
ГОЛ! 0:1. Кулаков, 9 мин.
ГОЛ! 1:1. Ременяк, 32 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Львов).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua
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