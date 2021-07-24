Остап МАРКЕВИЧ: «Я бы хотел, чтобы Шахтер разрешил сыграть арендованным»

Наставник «Мариуполя» – о старте чемпионата

  • 24.07.2021 19:36
  • 494 просмотра
  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «Я бы хотел, чтобы Шахтер разрешил сыграть арендованным»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал ничейный исход матча со «Львовом» (1:1).
 
— Игра получилась интересной для болельщиков. И немного нервной для нас, для тренеров двух команд. Получилась такие «качели». Это был дебютный матч. А такие игры часто получаются нервными. Поэтому были ошибки и технического плана, и тактического. Поэтому, на мой взгляд, результат закономерен.
 
— Игра получилась неровной. То Ваша команда владела инициативой, то «Львов». Второй тайм лучше начали именно хозяева, но концовка игры была за «Мариуполем». И Микицей мог принести Вашей команде победу. Не сожалеете, что игра завершилась вничью?
— Нет, не сожалению. Ни о чем никогда не надо сожалеть. Такой результат является справедливым. Мы уважаем соперника и говорить, что мы заслужили больше — было бы неправильно. «Львов» продемонстрировал очень хороший уровень бойцовских качеств. Несмотря на то, что у них были проблемы с составом – некоторые ребята заболели. Мы им желаем скорейшего выздоровления. Не могу сказать, что мы довольны результатом, но и не сожалеем.
 
— В составе «Мариуполя» дебютировали Микицей и Вьюнник. Как Вы оцениваете их дебют?
— Очень хорошо. Также надо добавить Михаила Хромея, которому только недавно исполнилось 17 лет.  Он очень уверенно вышел и усилил игру. Мы очень довольны его дебютом. Хотя, безусловно, ему еще надо улучшить свои физические возможности.
 
— Какие турнирные задачи «Мариуполя»?
— Об этом еще рано говорить. Дайте сыграть 5-6 туров, а потом уже поговорим о задачах.
 
— У Вас 10 арендованных игроков «Шахтера». Это основные игроки, которые не смогут сыграть против «горняков». Возможно, в этом сезоне уже были переговоры с «Шахтером», с Де Дзерби о том, чтобы эти футболисты сыграли таки против «горняков»?
—  Я бы хотел, чтобы «Шахтер» сделал такой шаг. Это было бы на пользу всем.
 
— Будут ли еще новички у Вас?
— Да. Мы рассчитываем усилить центр обороны, центр поля. Мы рассчитываем на пополнение. Работать с молодыми перспективными ребятами для нас очень интересно.
 
— Как проходит селекция «Мариуполя»? Можете ли вы отказаться от игроков, которых Вам предлагает «Шахтер»? Если этот игрок не подходит под Ваш стиль?
— Да, мы можем отказаться. «Шахтер» и «Мариуполь» — это два здоровых организма. С людьми, которые работают в «Шахтере», очень легко общаться, так как они являются профессионалами.  Футболистов, на которых мы не рассчитываем, нам никто не отдает. Тех, которые нам подходят по своим футбольным, человеческим и бойцовским качествам, мы берем.

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Источник — ФК Мариуполь

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Комментарии
    maxlove
    online
      maxlove, 24.07.2021 19:49
    0
    Остап МАРКЕВИЧ: «Татко велів мені сказати, шо я б хотів, щоб Шахтар дозволив зіграти орендованим»м
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 24.07.2021 19:49
    0
    Остап МАРКЕВИЧ: «Татко велів мені сказати, шо я б хотів, щоб Шахтар дозволив зіграти орендованим»м
    Ссылка
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