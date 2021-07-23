1-й тур
Львов
0 : 0
Мариуполь
23.07.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Львов – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.07.2021 00:20
  • 260 просмотров
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Львов – Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В пятницу, 23-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ПФК «Львов» и «Мариуполь». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30.

Назвать прошлый сезон для обеих команд удачным не представляется возможным. «Приазовцы» скитались по чужим аренам почти до конца футбольного года, но, когда наконец-то вернулись домой, сумели набрать необходимые очки для ухода из подвала турнирной таблицы (впрочем, как мы знаем, вылететь из УПЛ было невозможно). Что же касается «золотых львов», то в чехарде персон на посту главного тренера они сумели сохранить лицо, и даже финишировали вблизи к экватору таблицы. Обе команды входят в новый сезон с большими амбициями, но результаты добывать придется уже на старте.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Мариуполь».

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Источник — Sport.ua

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