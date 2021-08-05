ОФИЦИАЛЬНО. Десна подписала вратаря и защитника

«Десна» сегодня сообщила о подписании двух новых игроков – вратаря Романа Мысака и защитника Александра Масалова.
29-летний Мысак является воспитанником «Карпат». С 2019 года выступал за другой львовский клуб – «Рух». Также защищал цвета «Крымтеплицы» и датского «Орхуса».
24-летний Масалов прошел молодежные академии «Динамо» и «Шахтера». Выступал за «Колос» и молдавский «Динамо-Авто».
Ранее сообщалось о том, что в «Десну» может перейти Евгений Хачериди.
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Источник — ФК Десна
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