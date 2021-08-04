Вернется в УПЛ. Хачериди нашел себе новый клуб

Защитник был свободным агентом с января

  • 04.08.2021 18:36
  • 7011 просмотров
  • 15 комментариев
Вернется в УПЛ. Хачериди нашел себе новый клуб
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Евгений Хачериди продолжит свою карьеру в «Десне». Об этом сообщает Динамомания.

34-летний защитник находится в статусе свободного агента с января. Тогда он покинул «Динамо» Брест из-за долгов по зарплате.

Таким образом, Хачериди вернется в УПЛ спустя 3 года после того, как он перешел из «Динамо» Киев в греческий ПАОК.

Также за свою карьеру Хачериди выступал за «Волынь», «Олком» и «Металлург-2» Запорожье. На счету защитника 3 гола в 51 матче за сборную Украины.

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Источник — Динамомания

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.08.2021 19:20
    +1
    RomanEnakievo, 04.08.2021 18:57
    Так же, как Шахтер поступил с Срной? Сначала накачали допингом, а потом разорвали контракт.
    Хачериди, Милевского надо было продавать куда-то, как и многих других. Цитаишвили, Супрягу, Булецу надо было продавать в Европу и брать 30% от перепродажи в будущем. А то как обычно, ни себе, ни людям.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.08.2021 19:18
    0
    RomanEnakievo, 04.08.2021 18:57
    Так же, как Шахтер поступил с Срной? Сначала накачали допингом, а потом разорвали контракт.
    Я вообще за адекватность и здравый смысл во всем. И мне как-то фиолетово - ДК или ШД, или любой другой украинский клуб.
    -
    Например, знаю что отношение к рядовым сотрудникам в ШД и каналах Футбол значительно лучше именно у донецких.
    -
    Например, знаю что академия в ДК работает в разы лучше. И ДК делает ставку на своих воспитанников в разы больше. Тут мне больше импонирует ДК и такие вещи поддерживать нужно.
    -
    А если с кем-то поступили по-гнилому, как например с Виктором Леоненко в конце 1990-х, то надо об этом говорить. Лучшего игрока середины 1990-х в Украине просто выбросили на мусорку доигрывать в Динамо-2, ЦСКА, а потом и в Ужгород. Хотя могли продать Отто Рехаглю в Кайзерслаутен.
    Ссылка
    rasta13
      rasta13, 04.08.2021 19:08
    -2
    Zp0rtUA., 04.08.2021 18:58
    деревянный,его место в ДК
    А защитнику быть деревянным самое то.
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    Zp0rtUA.
      Zp0rtUA., 04.08.2021 19:05
    0
    RomanEnakievo, 04.08.2021 19:02
    У кого у кого, а у киевлян нет проблем в центре защиты.
    Ты с Енакиево ?скоро твой сосед с Горловки Ребров возглавит сборную Украины.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 04.08.2021 19:02
    -3
    rus, 04.08.2021 18:59
    Я думал Динамо заберёт. Бесплатно же.
    У кого у кого, а у киевлян нет проблем в центре защиты.
    Ссылка
    rus
      rus, 04.08.2021 18:59
    +1
    Я думал Динамо заберёт. Бесплатно же.
    Ссылка
    Zp0rtUA.
      Zp0rtUA., 04.08.2021 18:58
    -1
    деревянный,его место в ДК
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 04.08.2021 18:57
    -3
    alefteev77, 04.08.2021 18:53
    ДК как всегда не продали куда-то в нормальный клуб, а потом выбросили на мусорку доигрывать.
    Так же, как Шахтер поступил с Срной? Сначала накачали допингом, а потом разорвали контракт.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.08.2021 18:53
    0
    Alexander Киев, 04.08.2021 18:45
    А ещё совсем не давно (казалось бы), мог бы играть в Шахтёре..
    ДК как всегда не продали куда-то в нормальный клуб, а потом выбросили на мусорку доигрывать.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 04.08.2021 18:53
    -1
    Alexander Киев, 04.08.2021 18:45
    А ещё совсем не давно (казалось бы), мог бы играть в Шахтёре..
    Зачем Шахтёру украинец, ещё и белый?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.08.2021 18:49
    +1
    Face Control, 04.08.2021 18:47
    Точно.
    Забирайте?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 04.08.2021 18:47
    +2
    Alexander Киев, 04.08.2021 18:45
    А ещё совсем не давно (казалось бы), мог бы играть в Шахтёре..
    Точно.
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 04.08.2021 18:45
    +2
    ~ Viacheslav ~, 04.08.2021 18:44
    Для Десны это хорошее усиление
    Очень и очень спорный вопрос! Это как Милевский - усиление для Динамо (нет)
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 04.08.2021 18:45
    +1
    А ещё совсем не давно (казалось бы), мог бы играть в Шахтёре..
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
      ~ Viacheslav ~, 04.08.2021 18:44
    +5
    Для Десны это хорошее усиление
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