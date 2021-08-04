Вернется в УПЛ. Хачериди нашел себе новый клуб

Евгений Хачериди продолжит свою карьеру в «Десне». Об этом сообщает Динамомания.

34-летний защитник находится в статусе свободного агента с января. Тогда он покинул «Динамо» Брест из-за долгов по зарплате.

Таким образом, Хачериди вернется в УПЛ спустя 3 года после того, как он перешел из «Динамо» Киев в греческий ПАОК.

Также за свою карьеру Хачериди выступал за «Волынь», «Олком» и «Металлург-2» Запорожье. На счету защитника 3 гола в 51 матче за сборную Украины.