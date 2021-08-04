Вернется в УПЛ. Хачериди нашел себе новый клуб

Евгений Хачериди продолжит свою карьеру в «Десне». Об этом сообщает Динамомания.
34-летний защитник находится в статусе свободного агента с января. Тогда он покинул «Динамо» Брест из-за долгов по зарплате.
Таким образом, Хачериди вернется в УПЛ спустя 3 года после того, как он перешел из «Динамо» Киев в греческий ПАОК.
Также за свою карьеру Хачериди выступал за «Волынь», «Олком» и «Металлург-2» Запорожье. На счету защитника 3 гола в 51 матче за сборную Украины.
Источник — Динамомания
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Например, знаю что отношение к рядовым сотрудникам в ШД и каналах Футбол значительно лучше именно у донецких.
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Например, знаю что академия в ДК работает в разы лучше. И ДК делает ставку на своих воспитанников в разы больше. Тут мне больше импонирует ДК и такие вещи поддерживать нужно.
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А если с кем-то поступили по-гнилому, как например с Виктором Леоненко в конце 1990-х, то надо об этом говорить. Лучшего игрока середины 1990-х в Украине просто выбросили на мусорку доигрывать в Динамо-2, ЦСКА, а потом и в Ужгород. Хотя могли продать Отто Рехаглю в Кайзерслаутен.
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