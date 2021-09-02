ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала защитника Шахтера

«Александрия» официально объявила о том, что клуб взял в аренду защитника «Шахтера» Игоря Кирюханцева. Срок аренды рассчитан на 4 месяца – до конца 2021 года.

Кирюханцев является воспитанником академии «Шахтера». Последние четыре года 25-летний защитник провел в аренде в «Мариуполе».

Вчера «Александрию» покинул хавбек Дмитрий Шастал.