ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала защитника Шахтера

Игорь Кирюханцев проведет полгода в «Александрии»

  • 02.09.2021 13:17
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала защитника Шахтера
© ФК Александрия. Игорь Кирюханцев

«Александрия» официально объявила о том, что клуб взял в аренду защитника «Шахтера» Игоря Кирюханцева. Срок аренды рассчитан на 4 месяца – до конца 2021 года.

Кирюханцев является воспитанником академии «Шахтера». Последние четыре года 25-летний защитник провел в аренде в «Мариуполе».

Вчера «Александрию» покинул хавбек Дмитрий Шастал.

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Источник — ФК Александрия

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