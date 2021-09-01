ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой полузащитник покинул Александрию

Хавбек Дмитрий Шастал согласовал разрыв контракта с «Александрией» по соглашению сторон.
В составе команды полузащитник дебютировал 6 марта 2018 года в Кропивницком в матче против местной команды «Зирка». Всего за основу ФК «Александрия» Дмитрий провел 72 официальных матча, в том числе 5 – в Лиге Европы. Забил 9 мячей – все в чемпионатах Украины.
Клуб из Александрии поблагодарил Дмитрия за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
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Источник — ФК Александрия
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