Защитник Ворсклы интересен сразу трем клубам из Турции

Пап-Альюн Ндиайе нарасхват на трансферном рынке

  • 28.05.2021 10:59
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Защитник Ворсклы интересен сразу трем клубам из Турции
© Youtube. Пап-Альюн Ндиайе

Чемпион Турции «Бешикташ» в ближайшее трансферное окно не намерен всерьез менять состав, рассчитывая на точечные приобретения.

В поле зрения «черных орлов», в частности, попал центральный защитник «Ворсклы» Пап-Альюн Ндиайе, который в конце июня получит статус свободного агента.

Ожидается, что конкуренцию «Бешикташу» в вопросе подписания Ндиайе составят «Трабзонспор» и «Хатайспор», которые также присматриваются к рослому беку.

Пап-Альюн Ндиайе в УПЛ-2020/21 провел 21 матч.

Ранее вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал, что полтавчане сделали предложение французскому защитнику о продлении трудового договора.

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Источник — Spor.haber7.com

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