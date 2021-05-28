Защитник Ворсклы интересен сразу трем клубам из Турции

Чемпион Турции «Бешикташ» в ближайшее трансферное окно не намерен всерьез менять состав, рассчитывая на точечные приобретения.

В поле зрения «черных орлов», в частности, попал центральный защитник «Ворсклы» Пап-Альюн Ндиайе, который в конце июня получит статус свободного агента.

Ожидается, что конкуренцию «Бешикташу» в вопросе подписания Ндиайе составят «Трабзонспор» и «Хатайспор», которые также присматриваются к рослому беку.

Пап-Альюн Ндиайе в УПЛ-2020/21 провел 21 матч.

Ранее вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал, что полтавчане сделали предложение французскому защитнику о продлении трудового договора.