Защитник Ворсклы интересен сразу трем клубам из Турции

Чемпион Турции «Бешикташ» в ближайшее трансферное окно не намерен всерьез менять состав, рассчитывая на точечные приобретения.
В поле зрения «черных орлов», в частности, попал центральный защитник «Ворсклы» Пап-Альюн Ндиайе, который в конце июня получит статус свободного агента.
Ожидается, что конкуренцию «Бешикташу» в вопросе подписания Ндиайе составят «Трабзонспор» и «Хатайспор», которые также присматриваются к рослому беку.
Пап-Альюн Ндиайе в УПЛ-2020/21 провел 21 матч.
Ранее вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал, что полтавчане сделали предложение французскому защитнику о продлении трудового договора.
Источник — Spor.haber7.com
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