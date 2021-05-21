Ворскла намерена сохранить Кулача и хочет вернуть Цитаишвили

Клуб сделал предложение Владиславу Кулачу

  • 21.05.2021 16:30
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Ворскла намерена сохранить Кулача и хочет вернуть Цитаишвили
© vorskla.com.ua

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал, что клуб намерен сохранить форварда Владислава Кулача, который стал лучшим бомбардиром УПЛ минувшего сезона.

«Сделаны предложения и Кулачу, и Альюну. Но есть бюджет, и сможем ли сохранить игроков - покажет время. За рамки бюджета выходить не будем. Сделаем все, чтобы побороться и в чемпионате, и в Лиге конференций».

«Усиление будет», - сказал Лысак.

Кроме того, по информации Футбол News, «Ворскла» хочет вновь взять в аренду у «Динамо» хавбека Георгия Цитаишвили, если игрок по итогам сбора киевлян не останется в команде.

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Источник — Футбол 1/2/3

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