ОФИЦИАЛЬНО: Ингулец подписал полузащитника Олмипика Темура Чогадзе

Контракт с футболистом рассчитан на два года

  • 20.05.2021 18:24
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ОФИЦИАЛЬНО: Ингулец подписал полузащитника Олмипика Темура Чогадзе
© ФК Ингулец. Темур Чогадзе

«Ингулец» подписал 23-летнего грузинского флангового полузащитника Темура Чогадзе. Соглашение рассчитано на два года.

Профессиональную карьеру Чогадзе начинал в футбольном клубе «Сабуртало» (Тбилиси), где, закончив академию, подписал первый профессиональный контракт.

Позже выступал за грузинские «Динамо» (Батуми), «Торпедо» (Кутаиси). Предпоследним клубом Темура был ФК «Рустави», где в сезоне 2018/2019 он сыграл 21 матч, в которых сумел отличиться 4 голами.

С января 2020 года защищал цвета донецкого «Олимпика». В минувшем сезоне провел за «Олимпик» 15 матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €200 тысяч.

В марте 2019 года дебютировал за сборную Грузии U-21.

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Источник — ФК Ингулец

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