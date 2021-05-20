ОФИЦИАЛЬНО: Ингулец подписал полузащитника Олмипика Темура Чогадзе

«Ингулец» подписал 23-летнего грузинского флангового полузащитника Темура Чогадзе. Соглашение рассчитано на два года.
Профессиональную карьеру Чогадзе начинал в футбольном клубе «Сабуртало» (Тбилиси), где, закончив академию, подписал первый профессиональный контракт.
Позже выступал за грузинские «Динамо» (Батуми), «Торпедо» (Кутаиси). Предпоследним клубом Темура был ФК «Рустави», где в сезоне 2018/2019 он сыграл 21 матч, в которых сумел отличиться 4 голами.
С января 2020 года защищал цвета донецкого «Олимпика». В минувшем сезоне провел за «Олимпик» 15 матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €200 тысяч.
В марте 2019 года дебютировал за сборную Грузии U-21.
Источник — ФК Ингулец
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