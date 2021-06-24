ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард покинул киевское Динамо

Бразильский нападающий Клейтон получил статус свободного агента и покинул киевское «Динамо».
Южноамериканский игрок подписал контракт с «Динамо» в октябре 2020 года. В январе 2021 года получил повреждение задней поверхности бедра и некоторое время залечивал травму.
ФК «Динамо» Киев пожелал Клейтону успехов в дальнейшей профессиональной карьере.
Ранее Клейтон играл в Бразилии за клубы «Фигейренсе», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Байя», «Васко да Гама».
В прошлом сезоне Клейтон принял участие в одном поединке «Динамо», отметившись голевой передачей – это было 1 мая 2021 года в игре против «Ворсклы» (5:1).
Ворскла – Динамо – 1:5. Гол: Сидклей, 84 (ассист: Клейтон)
Клейтон залишив «Динамо»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 24, 2021
Бразильський нападник Клейтон отримав статус вільного агента і залишив «Динамо».
Гравець підписав контракт з «Динамо» в жовтні 2020-го року. У минулому сезоні він взяв участь в одному поєдинку команди, відзначившись гольовою передачею. pic.twitter.com/mreAnIhgiV
Источник — ФК Динамо Киев
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В Динамо селекция совершенно безглузда уже многие годы потому что никто не отвечает своим карманом за подобные приобретения.
В Динамо селекция совершенно безглузда уже многие годы потому что никто не отвечает своим карманом за подобные приобретения.
В Динамо селекция совершенно безглузда уже многие годы потому что никто не отвечает своим карманом за подобные приобретения.
В Динамо селекция совершенно безглузда уже многие годы потому что никто не отвечает своим карманом за подобные приобретения.
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