ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард покинул киевское Динамо

Бразильский нападающий Клейтон получил статус свободного агента и покинул киевское «Динамо».

Южноамериканский игрок подписал контракт с «Динамо» в октябре 2020 года. В январе 2021 года получил повреждение задней поверхности бедра и некоторое время залечивал травму.

ФК «Динамо» Киев пожелал Клейтону успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

Ранее Клейтон играл в Бразилии за клубы «Фигейренсе», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Байя», «Васко да Гама».

В прошлом сезоне Клейтон принял участие в одном поединке «Динамо», отметившись голевой передачей – это было 1 мая 2021 года в игре против «Ворсклы» (5:1).

Ворскла – Динамо – 1:5. Гол: Сидклей, 84 (ассист: Клейтон)