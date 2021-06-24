ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард покинул киевское Динамо

Клейтон подписал контракт с «Динамо» в октябре 2020 года и сыграл 1 матч

  • 24.06.2021 20:35
  • 7127 просмотров
  • 21 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард покинул киевское Динамо
© ФК Динамо Киев. Клейтон

Бразильский нападающий Клейтон получил статус свободного агента и покинул киевское «Динамо».

Южноамериканский игрок подписал контракт с «Динамо» в октябре 2020 года. В январе 2021 года получил повреждение задней поверхности бедра и некоторое время залечивал травму.

ФК «Динамо» Киев пожелал Клейтону успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

Ранее Клейтон играл в Бразилии за клубы «Фигейренсе», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Байя», «Васко да Гама».

В прошлом сезоне Клейтон принял участие в одном поединке «Динамо», отметившись голевой передачей – это было 1 мая 2021 года в игре против «Ворсклы» (5:1).

Ворскла Динамо 1:5. Гол: Сидклей, 84 (ассист: Клейтон)

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Источник — ФК Динамо Киев

(21 голос)

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Комментарии
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 21:23
    +1
    etorfine, 24.06.2021 20:56
    Тебя на окружной
    Маня , я тебе сколько говорил, оставляй работу на трассе , не неси ее на сайт , абстрагируйся
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.06.2021 21:21
    -2
    stopor2016, 24.06.2021 20:46
    Купили ? Дурик , ты зачем усы сбрил?
    Дурик, если у тебя есть другая информация, то напиши и все!
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 24.06.2021 21:07
    +6
    andre_lui, 24.06.2021 20:45
    Купили за деньги, зарплату платили, сыграл матч, ушел бесплатно! Да, хорошо получил !!!
    Никто его за деньги не покупал, платили думаю тоже чисто чтоб с голоду дуба не дал, шанс у него был но Лучику он не подошел! Времена физруков, которые покупали стопки игроков за деньги ( разный мусор ) закончились!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 24.06.2021 21:03
    +2
    Rys2575, 24.06.2021 20:56
    Сука, всё сделали для того , чтобы болельщики с Украины не приехали, разработали дебильные правила, которые и так не помогают, в Великобритании сейчас набирает обороты новый тип вируса Дельта и Дельта +. Спрашивается зачем проводить турнир в такой проблемной стране? Посмотрите на Венгрию, там стадиона переполнены и ничего живут, коронавирус послали давно на ....так может с них пример нужно брать
    В Венгрии на стадион не попадёшь, если не сделал прививку или если не переболел.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 24.06.2021 21:01
    -2
    Иди в Шахту! Там такого говна, как говна
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 24.06.2021 21:00
    +2
    На кой его брали вообще?
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 24.06.2021 21:00
    -3
    Joe-777., 24.06.2021 20:53
    Кто его купил и за сколько?
    динамо за тарелку супа
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 24.06.2021 20:59
    -4
    Аааа, был такой пляжник!?
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 20:56
    -2
    Сука, всё сделали для того , чтобы болельщики с Украины не приехали, разработали дебильные правила, которые и так не помогают, в Великобритании сейчас набирает обороты новый тип вируса Дельта и Дельта +. Спрашивается зачем проводить турнир в такой проблемной стране? Посмотрите на Венгрию, там стадиона переполнены и ничего живут, коронавирус послали давно на ....так может с них пример нужно брать
    Ссылка
    etorfine
      etorfine, 24.06.2021 20:56
    -1
    FunnyCat__, 24.06.2021 20:50
    Кого за деньги купили ?
    Тебя на окружной
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 24.06.2021 20:55
    +3
    Читаю деяких експертів прозріваю ! Якщо ви не знали що він дістався як вільний агент то не пишіть юнйуХ , ніби його за гроші придбали.
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 24.06.2021 20:53
    +2
    andre_lui, 24.06.2021 20:45
    Купили за деньги, зарплату платили, сыграл матч, ушел бесплатно! Да, хорошо получил !!!
    Кто его купил и за сколько?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 20:50
    +4
    andre_lui, 24.06.2021 20:45
    Купили за деньги, зарплату платили, сыграл матч, ушел бесплатно! Да, хорошо получил !!!
    Кого за деньги купили ?
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
      OnlyKharkov, 24.06.2021 20:48
    +4
    Сергей Иванамофф, 24.06.2021 20:45
    Сначала понабирают шпингалетов каких то, потом не знают зачем взяли и по арендам разсовывают.
    В Динамо селекция совершенно безглузда уже многие годы потому что никто не отвечает своим карманом за подобные приобретения.
    В Динамо есть селекция?
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 24.06.2021 20:47
    +6
    dima.krot, 24.06.2021 20:42
    Привыкайте. Играть не умеет - до свидания. А не так, как раньше...
    А когда подписывали, куда смотрели? Тогда уж и селекционеру(ам) - до свидания должно быть... И вообще - не динамовское это - легионеров классных искать. Своих выращивать как-то лучше получается.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.06.2021 20:46
    +5
    andre_lui, 24.06.2021 20:45
    Купили за деньги, зарплату платили, сыграл матч, ушел бесплатно! Да, хорошо получил !!!
    Купили ? Дурик , ты зачем усы сбрил?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.06.2021 20:45
    -2
    dima.krot, 24.06.2021 20:42
    Привыкайте. Играть не умеет - до свидания. А не так, как раньше...
    Купили за деньги, зарплату платили, сыграл матч, ушел бесплатно! Да, хорошо получил !!!
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 24.06.2021 20:45
    +8
    Сначала понабирают шпингалетов каких то, потом не знают зачем взяли и по арендам разсовывают.
    В Динамо селекция совершенно безглузда уже многие годы потому что никто не отвечает своим карманом за подобные приобретения.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 24.06.2021 20:44
    +5
    Ну это из 'отряд не заметил потери бойца'...
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 24.06.2021 20:42
    +1
    Привыкайте. Играть не умеет - до свидания. А не так, как раньше...
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 24.06.2021 20:45
    +8
    Сначала понабирают шпингалетов каких то, потом не знают зачем взяли и по арендам разсовывают.
    В Динамо селекция совершенно безглузда уже многие годы потому что никто не отвечает своим карманом за подобные приобретения.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 24.06.2021 21:07
    +6
    andre_lui, 24.06.2021 20:45
    Купили за деньги, зарплату платили, сыграл матч, ушел бесплатно! Да, хорошо получил !!!
    Никто его за деньги не покупал, платили думаю тоже чисто чтоб с голоду дуба не дал, шанс у него был но Лучику он не подошел! Времена физруков, которые покупали стопки игроков за деньги ( разный мусор ) закончились!
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 24.06.2021 20:47
    +6
    dima.krot, 24.06.2021 20:42
    Привыкайте. Играть не умеет - до свидания. А не так, как раньше...
    А когда подписывали, куда смотрели? Тогда уж и селекционеру(ам) - до свидания должно быть... И вообще - не динамовское это - легионеров классных искать. Своих выращивать как-то лучше получается.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.06.2021 20:46
    +5
    andre_lui, 24.06.2021 20:45
    Купили за деньги, зарплату платили, сыграл матч, ушел бесплатно! Да, хорошо получил !!!
    Купили ? Дурик , ты зачем усы сбрил?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 24.06.2021 20:44
    +5
    Ну это из 'отряд не заметил потери бойца'...
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 20:50
    +4
    andre_lui, 24.06.2021 20:45
    Купили за деньги, зарплату платили, сыграл матч, ушел бесплатно! Да, хорошо получил !!!
    Кого за деньги купили ?
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
      OnlyKharkov, 24.06.2021 20:48
    +4
    Сергей Иванамофф, 24.06.2021 20:45
    Сначала понабирают шпингалетов каких то, потом не знают зачем взяли и по арендам разсовывают.
    В Динамо селекция совершенно безглузда уже многие годы потому что никто не отвечает своим карманом за подобные приобретения.
    В Динамо есть селекция?
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 24.06.2021 20:55
    +3
    Читаю деяких експертів прозріваю ! Якщо ви не знали що він дістався як вільний агент то не пишіть юнйуХ , ніби його за гроші придбали.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 24.06.2021 21:03
    +2
    Rys2575, 24.06.2021 20:56
    Сука, всё сделали для того , чтобы болельщики с Украины не приехали, разработали дебильные правила, которые и так не помогают, в Великобритании сейчас набирает обороты новый тип вируса Дельта и Дельта +. Спрашивается зачем проводить турнир в такой проблемной стране? Посмотрите на Венгрию, там стадиона переполнены и ничего живут, коронавирус послали давно на ....так может с них пример нужно брать
    В Венгрии на стадион не попадёшь, если не сделал прививку или если не переболел.
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 24.06.2021 21:00
    +2
    На кой его брали вообще?
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 24.06.2021 20:53
    +2
    andre_lui, 24.06.2021 20:45
    Купили за деньги, зарплату платили, сыграл матч, ушел бесплатно! Да, хорошо получил !!!
    Кто его купил и за сколько?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.06.2021 20:40
    +2
    В чем прикол? Пас то отдал за матч. Может контрабанду возит!!!???
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 21:23
    +1
    etorfine, 24.06.2021 20:56
    Тебя на окружной
    Маня , я тебе сколько говорил, оставляй работу на трассе , не неси ее на сайт , абстрагируйся
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 24.06.2021 20:42
    +1
    Привыкайте. Играть не умеет - до свидания. А не так, как раньше...
    Ссылка
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