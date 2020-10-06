Динамо подписало Клейтона и заявило его и Гармаша на сезон в УПЛ

Сегодня «Динамо» внесло в заявку на нынешний сезон УПЛ еще двух игроков. Речь идет о полузащитнике Денисе Гармаше и форварде Клейтоне, о подписании контракта с которым «Динамо» также сегодня объявило официально. Детали контракта с 24-летним бразильцем не сообщаются.

Гармаш заявлен под привычным для себя 19-м номером. Клейтон будет выступать под 27-м номером.

Напомним, в сентябре сообщалось о том, что Луческу не рассчитывает на Гармаша и Клейтона.