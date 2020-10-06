Динамо подписало Клейтона и заявило его и Гармаша на сезон в УПЛ

Мирча Луческу решил дать игрокам шанс?

  • 06.10.2020 18:01
  • 4586 просмотров
  • 27 комментариев
Динамо подписало Клейтона и заявило его и Гармаша на сезон в УПЛ
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Сегодня «Динамо» внесло в заявку на нынешний сезон УПЛ еще двух игроков. Речь идет о полузащитнике Денисе Гармаше и форварде Клейтоне, о подписании контракта с которым «Динамо» также сегодня объявило официально. Детали контракта с 24-летним бразильцем не сообщаются.

Гармаш заявлен под привычным для себя 19-м номером. Клейтон будет выступать под 27-м номером.

Напомним, в сентябре сообщалось о том, что Луческу не рассчитывает на Гармаша и Клейтона.

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Источник — УПЛ

(15 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 06.10.2020 18:31
    -1
    Hemingway, 06.10.2020 18:25
    Клейтон коли йому було 20 років коштував 5 лямів. За 4 роки його ціна впала до 650 тисяч. Подібна сторія була з Депеною. Пацану дали другий шанс.
    Стосовно Гармаша то його велика зарплата зробила його заручником ситуації.
    Ну вроде он уже приличное время как приехал на просмотр и как я понял, особо не впечатлил. А тут по трансферам какие-то фейлы случились, в итоге решили его приобщить, такое впечатление.
    Ну с Гармашем понятно, если у Буяльского что-то серьезное, то тоже деваться некуда.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 18:31
    -1
    jekаfunny, 06.10.2020 18:27
    Так его на одной ветке обссыкают, он на другую перебегает позориться
    Этот 777 ещё тот дибил
    Вижу не дает пообщатся на спортивные темы.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 06.10.2020 18:30
    -1
    Maks7777, 06.10.2020 18:22
    Трансферная компания на высшем уровне,то время не хватило то денег ,самолёт не прилетел,то ковид одни отмазки так и скажите у нас рейбрейденг теперь мы не Динамо а ФК Лесповал одни брёвна!!
    Чувак, ты тут живёшь, что ли?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 18:29
    -5
    Maks7777, 06.10.2020 18:23
    Да дырявый хорошо впрягаешьсся за супер гейфани гея он тебя наверно тоже завербовал!!
    Прыгуны они такие.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 18:28
    -1
    Клейтон игрок олимпийской сборной Бразилии но потом попал не к тому тренеру и посыпался
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 18:27
    0
    Сергей Ерофеенко, 06.10.2020 18:17
    Ты уже сюда смылся сцыкун?
    Так его на одной ветке обссыкают, он на другую перебегает позориться
    Этот 777 ещё тот дибил
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 18:27
    +2
    Андрей Овчаренко, 06.10.2020 18:21
    Судя по тому, что Клейтона вроде не брали изначально, то это не от хорошей жизни. Хотя хотелось бы ошибаться конечно.
    Да но чуть подправлю травма буяльского писали серьезная,и второе плотность календаря и третье гармаш намного сильнее андреевского с опор никами проблемам
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 18:26
    0
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 18:18
    Как будто это хотя бы как-то поможет кипрской автобусной помойке.
    кипрской автобусной помойке.под названием ахмед мясник (шахтёр) точно уже не чего не поможет и клубы уже видели и знают как с вахтёром нужно играть
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 06.10.2020 18:25
    +1
    Клейтон коли йому було 20 років коштував 5 лямів. За 4 роки його ціна впала до 650 тисяч. Подібна сторія була з Депеною. Пацану дали другий шанс.
    Стосовно Гармаша то його велика зарплата зробила його заручником ситуації.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 18:25
    0
    Josyp_1927, 06.10.2020 18:13
    Это он и есть, одна и та же манера и стиль
    Очень может быть
    У собаки тогда больше 30 аккаунтов
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 18:23
    -4
    Newvlad, 06.10.2020 18:19
    Админы, уберите эту порнуху. Сайт о другом.
    Да дырявый хорошо впрягаешьсся за супер гейфани гея он тебя наверно тоже завербовал!!
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 06.10.2020 18:22
    0
    https://sport.ua/uk/news/500053-stalo-izvestno-imya-braziltsa-kotorogo-luch
    esku-priglasil-v-dinamo
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 18:22
    -6
    Трансферная компания на высшем уровне,то время не хватило то денег ,самолёт не прилетел,то ковид одни отмазки так и скажите у нас рейбрейденг теперь мы не Динамо а ФК Лесповал одни брёвна!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 06.10.2020 18:21
    0
    Судя по тому, что Клейтона вроде не брали изначально, то это не от хорошей жизни. Хотя хотелось бы ошибаться конечно.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 06.10.2020 18:19
    -1
    Maks7777, 06.10.2020 18:13
    Ты будешь смотреть?)))Ты можешь Гейфани смотреть только лгбтшные фильмы дырявый.
    Админы, уберите эту порнуху. Сайт о другом.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 06.10.2020 18:18
    +1
    Что за Клейтон? когда это было? я че то пропустил(
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 18:18
    -9
    Как будто это хотя бы как-то поможет кипрской автобусной помойке.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 06.10.2020 18:17
    0
    Если Гармаш заиграет так, как начинал до первой серьезной травмы и если не будут троллить, то все вернётся на свои места - Гармаш в основе, а Сидорчук на подхвате. Ну какие они дублёры? Ротация. По совести и без нервов. И вдвоем смогут.
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 06.10.2020 18:17
    +3
    Maks7777, 06.10.2020 18:13
    Ты будешь смотреть?)))Ты можешь Гейфани смотреть только лгбтшные фильмы дырявый.
    Ты уже сюда смылся сцыкун?
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 06.10.2020 18:15
    -7
    два жлоба)) ну дорого вам маца обходится - продайте сброд вместе с дедом, пока получается. Када Абелардо ждать?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 18:09
    +6
    Будем смотреть
    Сидору по-любому дублёр нужен
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 06.10.2020 18:04
    +5
    Гармаша можна використовувати в центрі, щоб дати Сидорчуку відпочинок. А на Клейтона треба дивитися. Поки що темна конячка.
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 06.10.2020 18:12
    +4
    KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 18:05
    Лесповал ,а не динамо одни у них брёвна!!
    То вже інше питання. Але краще мати дубових дубового Гармаша на позицію Сидорчука, ніж не мати нікого і тулити туди умовного Шабанова. В крайньому випадку Сидорчук може в захисті зіграти, а Гармаш опорника.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 18:09
    +4
    KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 18:05
    Лесповал ,а не динамо одни у них брёвна!!
    У вас одна постель и одна методичка с Тимоыеючкой?
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 06.10.2020 18:17
    +3
    Maks7777, 06.10.2020 18:13
    Ты будешь смотреть?)))Ты можешь Гейфани смотреть только лгбтшные фильмы дырявый.
    Ты уже сюда смылся сцыкун?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 18:27
    +2
    Андрей Овчаренко, 06.10.2020 18:21
    Судя по тому, что Клейтона вроде не брали изначально, то это не от хорошей жизни. Хотя хотелось бы ошибаться конечно.
    Да но чуть подправлю травма буяльского писали серьезная,и второе плотность календаря и третье гармаш намного сильнее андреевского с опор никами проблемам
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 06.10.2020 18:25
    +1
    Клейтон коли йому було 20 років коштував 5 лямів. За 4 роки його ціна впала до 650 тисяч. Подібна сторія була з Депеною. Пацану дали другий шанс.
    Стосовно Гармаша то його велика зарплата зробила його заручником ситуації.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 06.10.2020 18:18
    +1
    Что за Клейтон? когда это было? я че то пропустил(
    Ссылка
    Josyp_1927
      Josyp_1927, 06.10.2020 18:13
    +1
    jekаfunny, 06.10.2020 18:09
    У вас одна постель и одна методичка с Тимоыеючкой?
    Это он и есть, одна и та же манера и стиль
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 18:27
    0
    Сергей Ерофеенко, 06.10.2020 18:17
    Ты уже сюда смылся сцыкун?
    Так его на одной ветке обссыкают, он на другую перебегает позориться
    Этот 777 ещё тот дибил
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 18:26
    0
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 18:18
    Как будто это хотя бы как-то поможет кипрской автобусной помойке.
    кипрской автобусной помойке.под названием ахмед мясник (шахтёр) точно уже не чего не поможет и клубы уже видели и знают как с вахтёром нужно играть
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 18:25
    0
    Josyp_1927, 06.10.2020 18:13
    Это он и есть, одна и та же манера и стиль
    Очень может быть
    У собаки тогда больше 30 аккаунтов
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 06.10.2020 18:22
    0
    https://sport.ua/uk/news/500053-stalo-izvestno-imya-braziltsa-kotorogo-luch
    esku-priglasil-v-dinamo
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 06.10.2020 18:21
    0
    Судя по тому, что Клейтона вроде не брали изначально, то это не от хорошей жизни. Хотя хотелось бы ошибаться конечно.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 06.10.2020 18:17
    0
    Если Гармаш заиграет так, как начинал до первой серьезной травмы и если не будут троллить, то все вернётся на свои места - Гармаш в основе, а Сидорчук на подхвате. Ну какие они дублёры? Ротация. По совести и без нервов. И вдвоем смогут.
    Ссылка
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