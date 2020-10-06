Динамо подписало Клейтона и заявило его и Гармаша на сезон в УПЛ

Сегодня «Динамо» внесло в заявку на нынешний сезон УПЛ еще двух игроков. Речь идет о полузащитнике Денисе Гармаше и форварде Клейтоне, о подписании контракта с которым «Динамо» также сегодня объявило официально. Детали контракта с 24-летним бразильцем не сообщаются.
Гармаш заявлен под привычным для себя 19-м номером. Клейтон будет выступать под 27-м номером.
Напомним, в сентябре сообщалось о том, что Луческу не рассчитывает на Гармаша и Клейтона.
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Источник — УПЛ
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Стосовно Гармаша то його велика зарплата зробила його заручником ситуації.
Ну с Гармашем понятно, если у Буяльского что-то серьезное, то тоже деваться некуда.
Этот 777 ещё тот дибил
Этот 777 ещё тот дибил
Стосовно Гармаша то його велика зарплата зробила його заручником ситуації.
У собаки тогда больше 30 аккаунтов
esku-priglasil-v-dinamo
Сидору по-любому дублёр нужен
Стосовно Гармаша то його велика зарплата зробила його заручником ситуації.
Этот 777 ещё тот дибил
У собаки тогда больше 30 аккаунтов
esku-priglasil-v-dinamo
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