Мирча Луческу не рассчитывает на Гармаша и Клейтона

Киевское «Динамо» после матчей сборных собралось практически в своем полном составе, чтобы продолжить подготовку к матчу второго тура УПЛ против черниговский «Десны», который состоится 11 сентября.

Во время паузы в чемпионате с оставшимися футболистами первой команды «Динамо» тренировались полузащитники Денис Гармаш и потенциальный новичок, бразилец Клейтон. Оба были в заявке на недавний контрольный матч киевлян против «Колоса», однако, как утверждают источники, заявлять их за первую команду «Динамо» на игры УПЛ Мирча Луческу, скорее всего, не будет.

Обоих румынский специалист использовал в тренировочном процессе, чтобы компенсировать количественный состав футболистов, пока основные исполнители «Динамо» были в сборных.

Что касается Гармаша, то он покинет «Динамо», как только получит предложение о продолжении карьеры в другом клубе. Пока что потенциальных претендентов на опытного футболиста отпугивает его высокая зарплата – около двух миллионов евро в год.

Клейтон после двухнедельного карантина, проведенного по приезду в Украину, перенес в Киеве досадную травму. Легионер лишился своих личных бутс на клубной базе «Динамо» и ему пришлось играть в новых бутсах, из-за чего бразилец натер ногу и вынужден был пропустить часть тренировочного процесса. В итоге сейчас Клейтон находится не в лучших своих кондициях и вероятность подписания с ним контракта не слишком высокая.