Мирча Луческу не рассчитывает на Гармаша и Клейтона

Украинца готовы отпустить, а бразильца подписывать не будут

  • 08.09.2020 15:13
  • 2360 просмотров
  • 4 комментария
Мирча Луческу не рассчитывает на Гармаша и Клейтона
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» после матчей сборных собралось практически в своем полном составе, чтобы продолжить подготовку к матчу второго тура УПЛ против черниговский «Десны», который состоится 11 сентября.    

Во время паузы в чемпионате с оставшимися футболистами первой команды «Динамо» тренировались полузащитники Денис Гармаш и потенциальный новичок, бразилец Клейтон. Оба были в заявке на недавний контрольный матч киевлян против «Колоса», однако, как утверждают источники, заявлять их за первую команду «Динамо» на игры УПЛ Мирча Луческу, скорее всего, не будет.

Обоих румынский специалист использовал в тренировочном процессе, чтобы компенсировать количественный состав футболистов, пока основные исполнители «Динамо» были в сборных.

Что касается Гармаша, то он покинет «Динамо», как только получит предложение о продолжении карьеры в другом клубе. Пока что потенциальных претендентов на опытного футболиста отпугивает его высокая зарплата – около двух миллионов евро в год.

Клейтон после двухнедельного карантина, проведенного по приезду в Украину, перенес в Киеве досадную травму. Легионер лишился своих личных бутс на клубной базе «Динамо» и ему пришлось играть в новых бутсах, из-за чего бразилец натер ногу и вынужден был пропустить часть тренировочного процесса. В итоге сейчас Клейтон находится не в лучших своих кондициях и вероятность подписания с ним контракта не слишком высокая.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 15:30
    +2
    Ukraine, 08.09.2020 15:21
    Колись Гармаш тикав середні пальці Шахті та вболівальникам.
    Прийшов Мірча тепер в ДК, і як напевно прикро Гармашу пізнати пенсію пендальом під зад від Мірчи)))
    Смакота...
    Сам заслужив своїм відношенням, а потрібно було поважати Шахту, а бо більше як деякі колишні гравці ДК які успішно роками грають в Шахті.
    Тільки бізнес, нічого особистого.
    Как обычно не пост а 🐸💋🐍
    Ты генератор случайных слов отключай , когда хочешь что то людям донести
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 08.09.2020 15:21
    -6
    Колись Гармаш тикав середні пальці Шахті та вболівальникам.
    Прийшов Мірча тепер в ДК, і як напевно прикро Гармашу пізнати пенсію пендальом під зад від Мірчи)))
    Смакота...
    Сам заслужив своїм відношенням, а потрібно було поважати Шахту, а бо більше як деякі колишні гравці ДК які успішно роками грають в Шахті.
    Тільки бізнес, нічого особистого.
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 08.09.2020 15:20
    +4
    Потеря личных бутс сделала невозможным подписание контракта с Динамо Спирт юа что за бред вы пишите ? Может не бутсы виноваты, а футболист оказался невысокого уровня ?
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 08.09.2020 15:18
    0
    Огоооо 2млн Гармашу??
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 08.09.2020 15:20
    +4
    Потеря личных бутс сделала невозможным подписание контракта с Динамо Спирт юа что за бред вы пишите ? Может не бутсы виноваты, а футболист оказался невысокого уровня ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.09.2020 15:30
    +2
    Ukraine, 08.09.2020 15:21
    Колись Гармаш тикав середні пальці Шахті та вболівальникам.
    Прийшов Мірча тепер в ДК, і як напевно прикро Гармашу пізнати пенсію пендальом під зад від Мірчи)))
    Смакота...
    Сам заслужив своїм відношенням, а потрібно було поважати Шахту, а бо більше як деякі колишні гравці ДК які успішно роками грають в Шахті.
    Тільки бізнес, нічого особистого.
    Как обычно не пост а 🐸💋🐍
    Ты генератор случайных слов отключай , когда хочешь что то людям донести
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 08.09.2020 15:18
    0
    Огоооо 2млн Гармашу??
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности