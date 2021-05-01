24-й тур
Ворскла
1 : 5
Динамо Киев
01.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла - Динамо - 1:5. Хет-трик Буяльского. Видео голов и обзор матча

Киевляне в статусе чемпионата играют в Полтаве

  • 01.05.2021 21:43
  • 13149 просмотров
  • 5 комментариев
Ворскла - Динамо - 1:5. Хет-трик Буяльского. Видео голов и обзор матча
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Лучшие фрагменты, голы и обзор матча УПЛ «Ворскла» - «Динамо».

Ворскла - Динамо 1:5. Обзор матча

Ворскла - Динамо 0:1. Гол Виталия Буяльского

Ворскла - Динамо 0:2. Гол Виталия Буяльского

Ворскла - Динамо 1:2. Гол Владислава Кулача

Ворскла - Динамо 1:3. Гол Виталия Буяльского

Ворскла - Динамо 1:4. Гол Жерсона Родригеша

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Сидклей (Динамо Киев).
65' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Динамо Киев).
32' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
24' ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Кулач (Ворскла).
15' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
6' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 01.05.2021 22:13
    0
    Судді ВАР показує "біле", а він каже, ні "чорне".
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.05.2021 22:02
    +2
    stalker digga, 01.05.2021 20:32
    Опять какой то мутный пенальти
    Просто левый. Даже с варом...
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 01.05.2021 21:46
    +3
    Копієвський і вар дауни
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 01.05.2021 21:45
    +4
    stalker digga, 01.05.2021 20:32
    Опять какой то мутный пенальти
    Даже на канале Футбол все 4 эксперта признали, что пенальти левый.
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 01.05.2021 20:32
    +5
    Опять какой то мутный пенальти
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 01.05.2021 20:32
    +5
    Опять какой то мутный пенальти
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 01.05.2021 21:45
    +4
    stalker digga, 01.05.2021 20:32
    Опять какой то мутный пенальти
    Даже на канале Футбол все 4 эксперта признали, что пенальти левый.
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 01.05.2021 21:46
    +3
    Копієвський і вар дауни
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.05.2021 22:02
    +2
    stalker digga, 01.05.2021 20:32
    Опять какой то мутный пенальти
    Просто левый. Даже с варом...
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 01.05.2021 22:13
    0
    Судді ВАР показує "біле", а він каже, ні "чорне".
    Ссылка
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