24-й тур
Ворскла
1 : 5
Динамо Киев
01.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Феерия капитана. Хет-трик Буяльского помог Динамо разгромить Ворсклу

Киевляне одержали уверенную победу в Полтаве

  • 01.05.2021 21:22
  • 2851 просмотр
  • 28 комментариев
Феерия капитана. Хет-трик Буяльского помог Динамо разгромить Ворсклу
© ФК Ворскла

Поединок в Полтаве стал завершающим в программе футбольного вечера 1 мая. В гости к «Ворскле», которая борется за еврокубки, приехал свежеиспеченный чемпион, киевское «Динамо». 

Казалось, в матче с полтавчанами Луческу даст поиграть тем, кто в нынешнем сезоне не так часто появлялся на поле. Но нет, мудрый румынский наставник решил выставить основу. Во-первых, в знак уважения к другим командам, с которыми киевлянам еще придется сыграть в этом сезоне. А во-вторых, не стоит забывать, впереди финал Кубка Украины, а значит одна из задач у чемпионов страны - сохранить игровой тонус, как физический, так и эмоциональный. 

Старт матча был за «Динамо». На седьмой минуте киевлянам удалась неплохая атака. Кендзера отдал на Караваева, тот в отличие от Альюна, который попросту остановился, доиграл до конца и практически с лицевой линии отдал на Буяльского – Виталий перебросил мяч через Ризныка и открыл счет в матче – 0:1. «Динамо» не собиралось сбавлять обороты и  через пять минут Жерсон после навеса от Шапаренко с убойной позиции головой пробил мимо ворот. 

«Ворскла» наконец-таки перехватив мяч, пошла в неспешную позиционную атаку, но тут же за это поплатилась. «Бело-синие» быстро вернули себе игровой снаряд и последовала передача вперед. Мяч летел прямо к ногам Альюна, но француз сенегальского происхождения видимо пребывая под психологическим давлением после первого гола, вновь ошибся. Караваев продвинулся вперед и вновь отдал на Буяльского – 0:2.

Огонек в сердцах хозяев зажегся на 21-й минуте. Арбитр углядел нарушение правил в штрафной площадке гостей. По мнению Капиевского Забарный сбил Степанюка. В неоднозначном эпизоде все же понадобился ВАР, повторы которого вряд ли указывали на пенальти, но рефери принял решение поставить одиннадцатиметровый. К мячу подошел Кулач и забил свой 14-й гол в украинской Премьер-лиге, тем самым упрочив лидерство в гонке бомбардиров.

Но и это было еще не все. На 31-й минуте свой личный рекорд установил Буяльский. Виталию удался первый хет-трик в карьере. Миколенко прострелил, Ризных отбил, но капитан киевлян был тут как тут – 1:3.

После перерыва «Ворскла» перехватила инициативу, точнее сказать, территориальное преимущество. Подопечные Юрия Максимова подолгу держали мяч, но вот до опасных моментов у ворот Бущана дело практически не доходило. Другое дело «Динамо». Играя налегке и с хорошим настроением гости забили еще раз. Караваев обыгрался с Буяльским и отдал на Родригеса. Люксембуржцу оставалось только попасть в ворота – 1:4 и третья результативная передача Караваева в матче.
Побывал в воротах Ризныка и пятый гол. Его соорудили вышедшие на замену динамовские бразильцы. Клейтон отдал – Сидклей пробил в ближний угол – 1:5.

Играя без давлеющего груза ответственности, динамовцам удавалось практически все. «Ворскла» же наоборот разочаровала и теперь вместе с «Десной» имеет по 37 очков. Именно с «северянами» ей предстоит встретиться в 25-м туре. Борьба за еврокубки продолжается.
 

Украинская Премьер-лига. 24 тур.

«Ворскла» – «Динамо» – 1:5

Кулач (24, пенальти) – Буяльский (6, 15, 31), Родригеш (65), Сидклей (84)

Сапай (55), Степанюк (62), Тилль (71), Кравчук (87) – Кендзера (26)

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков (Сапай, 46), Альюн (Челядин, 46), Якубу (Ребенок, 46), Луизао, Пуцлин, Тилль, Кане (Кравчук, 68), Степанюк (Крупский, 75), Кулач.

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Сидклей, 78), Сирота, Забарный, Кендзёра, Шепелев (Гармаш, 46), Шапаренко, Караваев, Родригеш (Клейтон, 81), Буяльский (Леднев, 67), Беседин (Супряга, 46).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион «Ворскла» имени А. Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Максим Щербаков, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    TheBesedin
    online
      TheBesedin, 01.05.2021 21:44
    0
    ZAKARPATFAN, 01.05.2021 21:38
    Или же Каштру - худший трансфер Ахметова за последние годы. Или - или. Скорее второе, так как в Европе результаты ДК не впечатляют
    Да ну? А как чемпионством в предыдущем году? Полуфинал ЛЕ? Победа над Реалом? Не придумывай глупых отговорок, Динамо в этом сезоне сосредоточилось на чемпионате, поэтому в ЛЧ и ЛЕ сильного достижения нету.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.05.2021 21:42
    +2
    Дмитрий Подвысоцкий, 01.05.2021 21:40
    Объясни, зачем приходить на ветку Динамо и писать о Каштру? Провокатор или слабоумный?
    А тебе впадляк прочитать комент, который я цытирую. Я же ответ дал на предыдущий комент пользователя 'Enjoy". Поэтому и упомянул Каштру. Будь внимательнее
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 01.05.2021 21:41
    +1
    Муґунот Уух, 01.05.2021 21:39
    пропал МаксЫм
    и х*й с ним
    Он прийдет на стадион с Мариуполем и каждому руку пожмет
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 01.05.2021 21:40
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.05.2021 21:38
    Или же Каштру - худший трансфер Ахметова за последние годы. Или - или. Скорее второе, так как в Европе результаты ДК не впечатляют
    Ну некий оптимизм перед группой ЛЧ динамовской у меня присутствует
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 01.05.2021 21:40
    +2
    ZAKARPATFAN, 01.05.2021 21:38
    Или же Каштру - худший трансфер Ахметова за последние годы. Или - или. Скорее второе, так как в Европе результаты ДК не впечатляют
    Объясни, зачем приходить на ветку Динамо и писать о Каштру? Провокатор или слабоумный?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 01.05.2021 21:40
    +3
    Каравай и Буя - красавцы. Всех с победой!!!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 01.05.2021 21:39
    +4
    funcat, 01.05.2021 21:35
    Кстати а где наша Маня говорливая ?
    МаксЫм 777, выходи , мы тебя поунижаем немножко
    пропал МаксЫм
    и х*й с ним
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.05.2021 21:38
    +3
    Коплиевский "молодца" конечно такой левак с варом поставить, а Степанюку в театр нужно...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.05.2021 21:38
    -5
    ENJOY, 01.05.2021 21:34
    Луческу лучший трансфер сурка за последние годы
    Или же Каштру - худший трансфер Ахметова за последние годы. Или - или. Скорее второе, так как в Европе результаты ДК не впечатляют
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 21:38
    +1
    бомжи 1-5----65-40
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 01.05.2021 21:36
    +6
    Не буду акцентировать внимание на очень "честном" пенальти. Динамо сыграло отлично, хочется по традиции выделить три группы:
    Отлично - Караваев, Буяльский, Родригес, Миколенко, Кенжора.
    Хорошо - Шапаренко, Шепелёв, Леднев, Забарный, Сирота, Сидклей, Гармаш
    Плохо - Беседин, Супряга. Проблема Динамо в форвардах. При отличных вингерах и полузащите, атака у форвардов никакая
    Клейтон - интересный парень, хотелось бы увидеть пару игр с ним.
    Пользуясь случаем, поздравляю Динамо U21 с чемпионством!
    Ссылка
    .-.-
      .-.-, 01.05.2021 21:36
    0
    Igor Avtoigor, 01.05.2021 21:32
    добавили бы время тогда было бы 1:7
    не... я утром писал что лучше бы не выходили и технарь
    не так больно)
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 21:36
    -1
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 01.05.2021 21:34
    Буя реально не висточало у відбіркових матчах, гравець з головою, тільки шеві цього зрозуміти не дано.
    одним словом---ээээээ
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 01.05.2021 21:35
    +4
    Nevershot, 01.05.2021 21:25
    У Пятова достойный учитель был - максимка
    Кстати а где наша Маня говорливая ?
    МаксЫм 777, выходи , мы тебя поунижаем немножко
    Ссылка
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук
      Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 01.05.2021 21:34
    +1
    Буя реально не висточало у відбіркових матчах, гравець з головою, тільки шеві цього зрозуміти не дано.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 01.05.2021 21:34
    +4
    Nevershot, 01.05.2021 21:29
    А вообще забавно наблюдать за тем, что пришел более менее нормальный тренер и слепил из г неплохую команду без трансферов. Это вам не бразильцев по сортирам гонять
    Луческу лучший трансфер сурка за последние годы
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 01.05.2021 21:33
    +3
    Такое впечатление что Максимов или вообще не контролирует команду или игроки готовятся на выход.Динамо более чем с заслуженной победой!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 01.05.2021 21:32
    +2
    .-.-, 01.05.2021 21:25
    перевыполнили мои 0:3
    добавили бы время тогда было бы 1:7
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 21:31
    +8
    БРАВИСИМО--1-5--и по титулам для бомжей--65-40
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 01.05.2021 21:30
    +8
    Динамо лучшие!!!!!!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 01.05.2021 21:24
    +10
    Андрей Пятов: «Надеемся, «Динамо» во всех четырех матчах потеряет очки»
    Динамо - кладёт 10 голов в двух следующих матчах
    Пятов думает : « пожалуй в этом сезоне я больше не буду давать интервью»
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 21:31
    +8
    БРАВИСИМО--1-5--и по титулам для бомжей--65-40
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 01.05.2021 21:30
    +8
    Динамо лучшие!!!!!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 01.05.2021 21:30
    +7
    Чемпіонська гра Динамо продовжується
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 01.05.2021 21:36
    +6
    Не буду акцентировать внимание на очень "честном" пенальти. Динамо сыграло отлично, хочется по традиции выделить три группы:
    Отлично - Караваев, Буяльский, Родригес, Миколенко, Кенжора.
    Хорошо - Шапаренко, Шепелёв, Леднев, Забарный, Сирота, Сидклей, Гармаш
    Плохо - Беседин, Супряга. Проблема Динамо в форвардах. При отличных вингерах и полузащите, атака у форвардов никакая
    Клейтон - интересный парень, хотелось бы увидеть пару игр с ним.
    Пользуясь случаем, поздравляю Динамо U21 с чемпионством!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 01.05.2021 21:39
    +4
    funcat, 01.05.2021 21:35
    Кстати а где наша Маня говорливая ?
    МаксЫм 777, выходи , мы тебя поунижаем немножко
    пропал МаксЫм
    и х*й с ним
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 01.05.2021 21:35
    +4
    Nevershot, 01.05.2021 21:25
    У Пятова достойный учитель был - максимка
    Кстати а где наша Маня говорливая ?
    МаксЫм 777, выходи , мы тебя поунижаем немножко
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 01.05.2021 21:34
    +4
    Nevershot, 01.05.2021 21:29
    А вообще забавно наблюдать за тем, что пришел более менее нормальный тренер и слепил из г неплохую команду без трансферов. Это вам не бразильцев по сортирам гонять
    Луческу лучший трансфер сурка за последние годы
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 01.05.2021 21:40
    +3
    Каравай и Буя - красавцы. Всех с победой!!!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.05.2021 21:38
    +3
    Коплиевский "молодца" конечно такой левак с варом поставить, а Степанюку в театр нужно...
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 01.05.2021 21:33
    +3
    Такое впечатление что Максимов или вообще не контролирует команду или игроки готовятся на выход.Динамо более чем с заслуженной победой!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.05.2021 21:29
    +3
    Я такого судейства ещё не видел!! У на в УПЛ судьи судят по методичке Павелко.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.05.2021 21:28
    +3
    как то Ворскла подсдулась...
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 01.05.2021 21:25
    +3
    Молодці динамовців. Гарна гра. А Ворсклі не місце в єврокубках, що докаже Десна і Минай
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.05.2021 21:42
    +2
    Дмитрий Подвысоцкий, 01.05.2021 21:40
    Объясни, зачем приходить на ветку Динамо и писать о Каштру? Провокатор или слабоумный?
    А тебе впадляк прочитать комент, который я цытирую. Я же ответ дал на предыдущий комент пользователя 'Enjoy". Поэтому и упомянул Каштру. Будь внимательнее
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 01.05.2021 21:40
    +2
    ZAKARPATFAN, 01.05.2021 21:38
    Или же Каштру - худший трансфер Ахметова за последние годы. Или - или. Скорее второе, так как в Европе результаты ДК не впечатляют
    Объясни, зачем приходить на ветку Динамо и писать о Каштру? Провокатор или слабоумный?
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 01.05.2021 21:32
    +2
    .-.-, 01.05.2021 21:25
    перевыполнили мои 0:3
    добавили бы время тогда было бы 1:7
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 01.05.2021 21:25
    +2
    funcat, 01.05.2021 21:24
    Андрей Пятов: «Надеемся, «Динамо» во всех четырех матчах потеряет очки»
    Динамо - кладёт 10 голов в двух следующих матчах
    Пятов думает : « пожалуй в этом сезоне я больше не буду давать интервью»
    У Пятова достойный учитель был - максимка
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 01.05.2021 21:41
    +1
    Муґунот Уух, 01.05.2021 21:39
    пропал МаксЫм
    и х*й с ним
    Он прийдет на стадион с Мариуполем и каждому руку пожмет
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 01.05.2021 21:40
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.05.2021 21:38
    Или же Каштру - худший трансфер Ахметова за последние годы. Или - или. Скорее второе, так как в Европе результаты ДК не впечатляют
    Ну некий оптимизм перед группой ЛЧ динамовской у меня присутствует
    Ссылка
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