Феерия капитана. Хет-трик Буяльского помог Динамо разгромить Ворсклу

Поединок в Полтаве стал завершающим в программе футбольного вечера 1 мая. В гости к «Ворскле», которая борется за еврокубки, приехал свежеиспеченный чемпион, киевское «Динамо».

Казалось, в матче с полтавчанами Луческу даст поиграть тем, кто в нынешнем сезоне не так часто появлялся на поле. Но нет, мудрый румынский наставник решил выставить основу. Во-первых, в знак уважения к другим командам, с которыми киевлянам еще придется сыграть в этом сезоне. А во-вторых, не стоит забывать, впереди финал Кубка Украины, а значит одна из задач у чемпионов страны - сохранить игровой тонус, как физический, так и эмоциональный.

Старт матча был за «Динамо». На седьмой минуте киевлянам удалась неплохая атака. Кендзера отдал на Караваева, тот в отличие от Альюна, который попросту остановился, доиграл до конца и практически с лицевой линии отдал на Буяльского – Виталий перебросил мяч через Ризныка и открыл счет в матче – 0:1. «Динамо» не собиралось сбавлять обороты и через пять минут Жерсон после навеса от Шапаренко с убойной позиции головой пробил мимо ворот.

«Ворскла» наконец-таки перехватив мяч, пошла в неспешную позиционную атаку, но тут же за это поплатилась. «Бело-синие» быстро вернули себе игровой снаряд и последовала передача вперед. Мяч летел прямо к ногам Альюна, но француз сенегальского происхождения видимо пребывая под психологическим давлением после первого гола, вновь ошибся. Караваев продвинулся вперед и вновь отдал на Буяльского – 0:2.

Огонек в сердцах хозяев зажегся на 21-й минуте. Арбитр углядел нарушение правил в штрафной площадке гостей. По мнению Капиевского Забарный сбил Степанюка. В неоднозначном эпизоде все же понадобился ВАР, повторы которого вряд ли указывали на пенальти, но рефери принял решение поставить одиннадцатиметровый. К мячу подошел Кулач и забил свой 14-й гол в украинской Премьер-лиге, тем самым упрочив лидерство в гонке бомбардиров.

Но и это было еще не все. На 31-й минуте свой личный рекорд установил Буяльский. Виталию удался первый хет-трик в карьере. Миколенко прострелил, Ризных отбил, но капитан киевлян был тут как тут – 1:3.

После перерыва «Ворскла» перехватила инициативу, точнее сказать, территориальное преимущество. Подопечные Юрия Максимова подолгу держали мяч, но вот до опасных моментов у ворот Бущана дело практически не доходило. Другое дело «Динамо». Играя налегке и с хорошим настроением гости забили еще раз. Караваев обыгрался с Буяльским и отдал на Родригеса. Люксембуржцу оставалось только попасть в ворота – 1:4 и третья результативная передача Караваева в матче.

Побывал в воротах Ризныка и пятый гол. Его соорудили вышедшие на замену динамовские бразильцы. Клейтон отдал – Сидклей пробил в ближний угол – 1:5.

Играя без давлеющего груза ответственности, динамовцам удавалось практически все. «Ворскла» же наоборот разочаровала и теперь вместе с «Десной» имеет по 37 очков. Именно с «северянами» ей предстоит встретиться в 25-м туре. Борьба за еврокубки продолжается.



Украинская Премьер-лига. 24 тур.

«Ворскла» – «Динамо» – 1:5

Кулач (24, пенальти) – Буяльский (6, 15, 31), Родригеш (65), Сидклей (84)

Сапай (55), Степанюк (62), Тилль (71), Кравчук (87) – Кендзера (26)

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков (Сапай, 46), Альюн (Челядин, 46), Якубу (Ребенок, 46), Луизао, Пуцлин, Тилль, Кане (Кравчук, 68), Степанюк (Крупский, 75), Кулач.

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Сидклей, 78), Сирота, Забарный, Кендзёра, Шепелев (Гармаш, 46), Шапаренко, Караваев, Родригеш (Клейтон, 81), Буяльский (Леднев, 67), Беседин (Супряга, 46).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион «Ворскла» имени А. Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА