В субботу, 1 мая, в поединке 24 тура чемпионата Украины полтавская «Ворскла» на своем поле встретится с киевским «Динамо». «Бело-синие» в прошлый уик-энд досрочно оформили завоевание чемпионского титула и могут без оглядки на результат доигрывать национальное первенство. А вот «зелено-белых» ждет очень напряженное завершение турнира. При этом полтавчане могут как побороться за «бронзовые» медали, так и скатиться из еврокубковой зоны.

В прошлом туре киевляне разгромили «Ингулец» со счетом 5:0, впервые с 2016 года став лучшей командой Украины. Теперь, вполне вероятно, тренерский штаб Мирчи Луческу даст возможность отдохнуть основным исполнителям, и в Полтаве мы увидим футболистов, редко попадающих в стартовый состав «Динамо». Но это обстоятельство вряд ли облегчит жизнь полтавчанам, ведь резервисты всегда полны желания как можно лучше себя проявить. Кстати, предстоящая встреча занимательна еще и в контексте дуэли лидеров бомбардирской гонки Владислава Кулача и Виктора Цыганкова. Форвард «Ворсклы» претендовал на звание лучшего игрока апреля, но в итоге в голосовании победил «динамовец» Илья Забарный. А лучшим тренером второго месяца весны признан наставник новоиспеченных чемпионов.

Полтавчане в прошлом туре откровенно разочаровали. После убедительной победы над «Зарей» команда Юрия Максимова продемонстрировала неубедительную игру в Ковалевке, проиграв «Колосу» со счетом 0:3. Теперь «зелено-белым» будет непросто претендовать на третье место, тут бы сохранить текущую позицию в топ-5. Перед очередным туром черниговская «Десна» всего на одно очко отстает от полтавчан, и на следующей неделе «Ворсклу» ждет «лобовое» противостояние с прямым конкурентом.

В истории противостояний соперников «Динамо» имеет значительное преимущество. Последний раз на своем поле «Ворскла» обыгрывала «бело-синих» в августе 2012-го: тогда единственный гол в матче забил Артем Громов, выступающий ныне за «Зарю». Победило «Динамо» и в первом круге нынешнего чемпионата. В первом тайме в воротах полтавчан отметились Цыганков и Вербич – счет 2:0 до финального свистка больше не изменился. В конце матча произошло два удаления: поле досрочно покинули Забарный и Кане. Совсем плохие воспоминания остались у полтавчан и от последней домашней дуэли с «бело-синими», когда киевляне разгромили хозяев поля со счетом 5:0.

В предстоящей встрече «Ворскле» не поможет Александр Скляр, который будет отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Неизвестно, сумел ли восстановиться после повреждения Игорь Пердута. Есть кадровая потеря и у киевлян: Сергей Сидорчук оказался в лазарете. Мирча Луческу в субботу проведет 40-й поединок во главе киевского клуба. Отметим и другие возможные индивидуальные юбилеи. Караваев может забить 30-й гол в Премьер-лиге, а Ибрагим Кане – провести 50-й матч.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Альюн, Чеснаков, Якубу, Кане, Челядин, Тилль, Пуцлин, Кулач, Степанюк.

«Динамо»: Бойко, Сидклей, Забарный, Попов, Караваев, (Шепелев, Андриевский, Буяльский, Родригеш, Цыганков, Супряга.

1 мая, суббота