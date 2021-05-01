Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сказал игрокам: вы - чемпионы, нужно соответствовать»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу киевлян 5:1 над «Ворсклой» в матче УПЛ.

- С нашей стороны была хорошая игра, у наших футболистов отличная физическая подготовка, ребята хорошо комбинировали в атаке, делали все, что мы наигрывали на тренировках. Мне понравилось, как они двигались, прессинговали. Все голы были забиты после комбинаций, в которых участвовали минимум 4-5 игроков – меня это очень обрадовало. Считаю результат заслуженным.

- Довольны ли вы футболистами, которые вышли на замену?

- Если я выпускаю игрока на замену, значит, я доволен тем, как он тренируется и готовится к играм. Если бы я мог выпустить всех 20 футболистов, я бы это сделал. Так что да, я доволен игроками, которые выходят со скамейки запасных и делают на поле то, что нужно. Наши футболисты должны играть согласно своему чемпионскому титулу, который нужно отрабатывать в каждой игре. Это то, что я просил ребят на установке. Я сказал им: «Вы – чемпионы и должны соответствовать этому уровню. И не должны останавливаться». И я доволен тем, как профессионально они отнеслись к своим обязанностям. Я их поздравил с чемпионством, похвалил и сказал, что теперь начинается мини-чемпионат из трех матчей, где мы снова должны доказать всем и себе, в первую очередь, что мы заслужили выиграть этот чемпионат.

- Отсутствие Сидорчука, Цыганкова, Андриевского обусловлено желанием дать игровую практику другим исполнителям?

- Не только этим. У них проблемы физического характера. Я думаю о будущем, в том числе, и о матчах национальной сборной. Поэтому они сегодня не играли. Есть футболисты, которые провели много матчей, им нужна пауза. Остальные игроки, которые также хорошо подготовлены, должны заменить их, и от этого игра не должна пострадать. У нас много сборников своих стран, поэтому необходимо быть очень внимательными в плане подготовки к нашим играм и сделать все возможное, чтобы все эти игроки подошли к сбору национальных команд в своем лучшем состоянии.

- Как планируете готовиться к финалу Кубка Украины, и насколько для вас важны оставшиеся матчи? Будете ли давать возможность играть молодежи?

- Для меня очень важно то, кто как тренируется в преддверии этих матчей. Если кто-то расслаблен и занимается не так, как нужно, я просто не буду его ставить. Мы будем играть до конца чемпионата с уважением ко всем командам.