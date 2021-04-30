В субботу, 1 мая, состоится поединок двадцать четвертого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А. Бутовского и начнется в 19:30.

В прошлом туре киевляне разгромили «Ингулец» со счетом 5:0 и досрочно завоевали чемпионский титул. Теперь «бело-синие» могут спокойно доигрывать национальное первенство и готовиться к финальному противостоянию за Кубок Украины. А вот «Ворскла» борется за еврокубковую зону. В прошлом туре полтавчане уступили «Колосу» со счетом 0:3, чем усугубили свою турнирную ситуацию. В первом круге киевляне обыграли «зелено-белых» со счетом 2:0. Победу «Динамо» принесли результативные удары Цыганкова и Вербича, а встречу команды завершали в неполных составах после удалений Забарного и Кане.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо».