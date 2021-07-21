ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала африканского защитника

Боурама Фомба оформил двухлетний контракт

  • 21.07.2021 17:37
  • 923 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала африканского защитника
© fco.com.ua

«Александрия» на официальном сайте проинформировала о подписании контракта с защитником Боурама Фомба.

Игрок из Мали получил контракт на 2 года.

22-летний Фомба ранее выступал в Румынии и Мали. Преимущественно действует в центре обороны.

Ранее клуб подписал другого легионера, Клаудио Спинелли.

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Источник — ФК Александрия

(1 голос)

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Комментарии
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 21.07.2021 17:44
    +1
    Уже все официально усилились, только Динамо тянет кота за хвост. Где Эрик Рамирес?? Наверное дочке Суркиса что то в нём не понравилось. Видно у него слишком маленький хер, ей бы побольше
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 21.07.2021 17:44
    +1
    Уже все официально усилились, только Динамо тянет кота за хвост. Где Эрик Рамирес?? Наверное дочке Суркиса что то в нём не понравилось. Видно у него слишком маленький хер, ей бы побольше
    Ссылка
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