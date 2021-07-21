ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала африканского защитника

«Александрия» на официальном сайте проинформировала о подписании контракта с защитником Боурама Фомба.
Игрок из Мали получил контракт на 2 года.
22-летний Фомба ранее выступал в Румынии и Мали. Преимущественно действует в центре обороны.
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Источник — ФК Александрия
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