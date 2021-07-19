ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала аргентинского форварда Дженоа

Клаудио Спинелли продолжит карьеру в УПЛ

  • 19.07.2021 20:13
  • 3379 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала аргентинского форварда Дженоа
© ФК Александрия. Клаудио Спинелли

ФК «Александрия» достигла соглашения с итальянским клубом «Дженоа» о трансфере 24-летнего аргентинского форварда Клаудио Спинелли. Детали сделки не разглашаются.

Клаудио – воспитанник аргентинского «Тигре». Дебютировал в аргентинской Примере 25 марта 2017 года в матче против «Росарио Сентраль». Летом того же года для получения игровой практики он на правах аренды перешел в «Сан-Мартин Сан-Хуан». После окончания аренды, в 2018 году, стал игроком итальянского «Дженоа», где сразу же был отдан в аренду в «Кротоне».

Выступал за клубы Сан-Мартин Сан-Хуан (Аргентина), «Кротоне» (Италия), «Химнасия Ла-Плата» (Аргентина), «Копер» (Словения).

За всю карьеру провел 76 матчей, забил 13 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее контракт с «Александрией» подписал Сергей Гринь.

Украинские СМИ сообщали, что Спинелли должен был стать игроком донецкого «Шахтера».

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Источник — ФК Александрия

(8 голосов)

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Комментарии
    Alesana
    online
      Alesana, 19.07.2021 21:13
    0
    Aleks04, 19.07.2021 21:05
    Українські ЗМІ повідомляли, що Спінеллі повинен був стати гравцем донецького «Шахтаря».
    Як і ярмола гравцем фенера чи гали
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 19.07.2021 21:13
    0
    Покатился по всем тяжким. Парень даже не подозревает куда его занесло.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.07.2021 21:06
    0
    Александрия перехватила нападающего у Шахтёра, неплохо
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.07.2021 21:05
    0
    Українські ЗМІ повідомляли, що Спінеллі повинен був стати гравцем донецького «Шахтаря».
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 19.07.2021 21:02
    0
    гравець рівня Олександрії...рівень Гриня....
    Ссылка
    Oleg Kar
      Oleg Kar, 19.07.2021 20:52
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=GKsjPKqz-sc&ab_channel=LucasIFCEdit
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 19.07.2021 20:18
    0
    Ссылка
    Alesana
    online
      Alesana, 19.07.2021 21:13
    0
    Aleks04, 19.07.2021 21:05
    Українські ЗМІ повідомляли, що Спінеллі повинен був стати гравцем донецького «Шахтаря».
    Як і ярмола гравцем фенера чи гали
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 19.07.2021 21:13
    0
    Покатился по всем тяжким. Парень даже не подозревает куда его занесло.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.07.2021 21:06
    0
    Александрия перехватила нападающего у Шахтёра, неплохо
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.07.2021 21:05
    0
    Українські ЗМІ повідомляли, що Спінеллі повинен був стати гравцем донецького «Шахтаря».
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 19.07.2021 21:02
    0
    гравець рівня Олександрії...рівень Гриня....
    Ссылка
    Oleg Kar
      Oleg Kar, 19.07.2021 20:52
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=GKsjPKqz-sc&ab_channel=LucasIFCEdit
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 19.07.2021 20:18
    0
    Ссылка
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