ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала аргентинского форварда Дженоа

ФК «Александрия» достигла соглашения с итальянским клубом «Дженоа» о трансфере 24-летнего аргентинского форварда Клаудио Спинелли. Детали сделки не разглашаются.

Клаудио – воспитанник аргентинского «Тигре». Дебютировал в аргентинской Примере 25 марта 2017 года в матче против «Росарио Сентраль». Летом того же года для получения игровой практики он на правах аренды перешел в «Сан-Мартин Сан-Хуан». После окончания аренды, в 2018 году, стал игроком итальянского «Дженоа», где сразу же был отдан в аренду в «Кротоне».

Выступал за клубы Сан-Мартин Сан-Хуан (Аргентина), «Кротоне» (Италия), «Химнасия Ла-Плата» (Аргентина), «Копер» (Словения).

За всю карьеру провел 76 матчей, забил 13 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее контракт с «Александрией» подписал Сергей Гринь.

Украинские СМИ сообщали, что Спинелли должен был стать игроком донецкого «Шахтера».