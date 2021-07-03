Источник: донецкий Шахтер подписал аргентинского форварда

Донецкий «Шахтер» подписал аргентинского форварда Клаудио Спинелли, информирует Динамомания.
Контракт 24-летнего футболиста с 2018 года принадлежит итальянскому клубу «Дженоа».
В 2018 году Спинелли выступал на правах аренды за «Кротоне», где забил 1 мяч в 6 матчах, а в 2019 году был арендован «Аргентинос Хуниорс» (7 поединков). Затем последовали аренды в аргентинский клуб «Гимнасия» Ла-Плата (9 матчей) и словенский «Копер» (29 игр, 3 гола).
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Источник — Динамомания
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Сколько вы там за лавочника Бенфикт отдали , со статистикой 36/1?
Сколько вы там за лавочника Бенфикт отдали , со статистикой 36/1?
Тем более за те деньги что вы отдаёте
Тем более за те деньги что вы отдаёте
щас с суркис вернётся с Монако и подпишите кулача
Тем более за те деньги что вы отдаёте
щас с суркис вернётся с Монако и подпишите кулача
Сколько вы там за лавочника Бенфикт отдали , со статистикой 36/1?
Может Солигорский?
щас с суркис вернётся с Монако и подпишите кулача
Тем более за те деньги что вы отдаёте
Дк почем зря спит пока и дальше.
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