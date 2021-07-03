Источник: донецкий Шахтер подписал аргентинского форварда

Контракт 24-летнего Клаудио Спинелли принадлежит итальянскому «Дженоа»

  • 03.07.2021 20:23
  • 4527 просмотров
  • 33 комментария
Источник: донецкий Шахтер подписал аргентинского форварда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Спинелли и Марко Торсильери

Донецкий «Шахтер» подписал аргентинского форварда Клаудио Спинелли, информирует Динамомания.

Контракт 24-летнего футболиста с 2018 года принадлежит итальянскому клубу «Дженоа».

В 2018 году Спинелли выступал на правах аренды за «Кротоне», где забил 1 мяч в 6 матчах, а в 2019 году был арендован «Аргентинос Хуниорс» (7 поединков). Затем последовали аренды в аргентинский клуб «Гимнасия» Ла-Плата (9 матчей) и словенский «Копер» (29 игр, 3 гола).

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Источник — Динамомания

(16 голосов)

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Комментарии
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:59
    -1
    Igorok Киев, 03.07.2021 20:56
    а Я то смотрю на фото и думаю что тот что справа это футболист, которого подписали , слева баба с ним стоит, а это япона мать оказывается не баба а аргентинец я валяюсь кого вы подписуете??! педринье а тэтого как ??
    Знать бы как ты выглядишь
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 03.07.2021 20:59
    -2
    я не вболівальник ДК, ШД
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:58
    -1
    dd dent, 03.07.2021 20:57
    Ой, не ценишь ты топарей наших
    Шабанова и писателя!? Нет модно подумать ты ценишь их
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 03.07.2021 20:58
    -2
    Igorok Киев, 03.07.2021 20:56
    а Я то смотрю на фото и думаю что тот что справа это футболист, которого подписали , слева баба с ним стоит, а это япона мать оказывается не баба а аргентинец я валяюсь кого вы подписуете??! педринье а тэтого как ??
    Є що сказати про трансфери ДК? поділись! Чи у Вас академія і Вам нікого не треба?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.07.2021 20:57
    +1
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:42
    Куда зарядите!? В ломбард!?
    Ой, не ценишь ты топарей наших
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 03.07.2021 20:56
    +2
    а Я то смотрю на фото и думаю что тот что справа это футболист, которого подписали , слева баба с ним стоит, а это япона мать оказывается не баба а аргентинец я валяюсь кого вы подписуете??! педринье а тэтого как ??
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:54
    -2
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:49
    Мои конечно , как и многих других киевлян , иди ты думаешь за чей счёт твой ринат лавочников по миру скупает ?
    Слушай, ты если хочешь в каждый свой пост вплетать тонкой нитью про «лавочников» шахтерских, то делай это хотя бы через 2-3 поста частишь, Женечка, со своим тупым хейтерством
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:52
    -1
    sahka1981, 03.07.2021 20:50
    Да я в том плане что игрок не особо известный, как и клубы в которых он скитался по арендах, хоть и принадлежит Дженоа, вот и предположил что может солигорский ШД.
    Вообще нафиг неизвестный я не знаю на каких радарах его рассмотрели... не в Копере играет , по крайней мере если верить трансфермаркту
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:50
    -3
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:49
    Мои конечно , как и многих других киевлян , иди ты думаешь за чей счёт твой ринат лавочников по миру скупает ?
    как хорошо, что твои деньги суркис не тратит, бережёт твою копилку
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 03.07.2021 20:50
    +1
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:45
    А как можно было перепутать!? По названию или территориально!?
    Да я в том плане что игрок не особо известный, как и клубы в которых он скитался по арендах, хоть и принадлежит Дженоа, вот и предположил что может солигорский ШД.
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:50
    -4
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:49
    Надеюсь много
    Сколько вы там за лавочника Бенфикт отдали , со статистикой 36/1?
    18 млн. евро... и что!? Тебе, бродяге, какая разница!?
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:49
    +1
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:47
    И да.. деньги твои что ли!? что ты все за них переживаешь, иррациональный ты наш
    Мои конечно , как и многих других киевлян , иди ты думаешь за чей счёт твой ринат лавочников по миру скупает ?
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:49
    +2
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:46
    А сколько на этого потратили, несенюк тебе уже отписался!?
    Надеюсь много
    Сколько вы там за лавочника Бенфикт отдали , со статистикой 36/1?
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:47
    -2
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:45
    Надеюсь , что таких трансферов у нас не будет
    Тем более за те деньги что вы отдаёте
    И да.. деньги твои что ли!? что ты все за них переживаешь, иррациональный ты наш
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:46
    -1
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:45
    Надеюсь , что таких трансферов у нас не будет
    Тем более за те деньги что вы отдаёте
    А сколько на этого потратили, несенюк тебе уже отписался!?
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:45
    -1
    sahka1981, 03.07.2021 20:43
    Я где то в новостях мельком видел, вроде аренда, но смущают клубы такие как Копер, вроде не слышал даже, может перепутали с солигорским ШД?
    А как можно было перепутать!? По названию или территориально!?
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:45
    +1
    sahka1981, 03.07.2021 20:43
    Я где то в новостях мельком видел, вроде аренда, но смущают клубы такие как Копер, вроде не слышал даже, может перепутали с солигорским ШД?
    Я надеюсь что все таки Донецкий
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:45
    +1
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:43
    Не завидуй и у вас когда то бабло появится..
    щас с суркис вернётся с Монако и подпишите кулача
    Надеюсь , что таких трансферов у нас не будет
    Тем более за те деньги что вы отдаёте
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 03.07.2021 20:43
    +3
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:40
    Лямов 10 небось за топаря отдали !
    Я где то в новостях мельком видел, вроде аренда, но смущают клубы такие как Копер, вроде не слышал даже, может перепутали с солигорским ШД?
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:43
    -1
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:40
    Лямов 10 небось за топаря отдали !
    Не завидуй и у вас когда то бабло появится..
    щас с суркис вернётся с Монако и подпишите кулача
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 03.07.2021 20:43
    +3
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:40
    Лямов 10 небось за топаря отдали !
    Я где то в новостях мельком видел, вроде аренда, но смущают клубы такие как Копер, вроде не слышал даже, может перепутали с солигорским ШД?
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 03.07.2021 20:56
    +2
    а Я то смотрю на фото и думаю что тот что справа это футболист, которого подписали , слева баба с ним стоит, а это япона мать оказывается не баба а аргентинец я валяюсь кого вы подписуете??! педринье а тэтого как ??
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:49
    +2
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:46
    А сколько на этого потратили, несенюк тебе уже отписался!?
    Надеюсь много
    Сколько вы там за лавочника Бенфикт отдали , со статистикой 36/1?
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:40
    +2
    Лямов 10 небось за топаря отдали !
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 03.07.2021 20:30
    +2
    словенский Копер (29 игр, 3 гола)...
    Может Солигорский?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.07.2021 20:57
    +1
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:42
    Куда зарядите!? В ломбард!?
    Ой, не ценишь ты топарей наших
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 03.07.2021 20:50
    +1
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:45
    А как можно было перепутать!? По названию или территориально!?
    Да я в том плане что игрок не особо известный, как и клубы в которых он скитался по арендах, хоть и принадлежит Дженоа, вот и предположил что может солигорский ШД.
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:49
    +1
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:47
    И да.. деньги твои что ли!? что ты все за них переживаешь, иррациональный ты наш
    Мои конечно , как и многих других киевлян , иди ты думаешь за чей счёт твой ринат лавочников по миру скупает ?
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:45
    +1
    sahka1981, 03.07.2021 20:43
    Я где то в новостях мельком видел, вроде аренда, но смущают клубы такие как Копер, вроде не слышал даже, может перепутали с солигорским ШД?
    Я надеюсь что все таки Донецкий
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:45
    +1
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:43
    Не завидуй и у вас когда то бабло появится..
    щас с суркис вернётся с Монако и подпишите кулача
    Надеюсь , что таких трансферов у нас не будет
    Тем более за те деньги что вы отдаёте
    Ссылка
    Venom
      Venom, 03.07.2021 20:39
    +1
    24 года - 29 игр - 3 гола
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.07.2021 20:33
    +1
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:32
    Кулач есть.. мега трансфер
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:32
    +1
    dd dent, 03.07.2021 20:31
    Хм, если правда то шахта мб перестроит, если повезёт, разумеется команду для притязаний неплохих для еврокубоков.
    Дк почем зря спит пока и дальше.
    Кулач есть.. мега трансфер
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:42
    0
    dd dent, 03.07.2021 20:38
    Хз, пока не слежу из-за обстоятельств, но погоди ща шабанова с солем зарядим и будем всех громить, осталось немного подождать, трепещи шахта
    Куда зарядите!? В ломбард!?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.07.2021 20:38
    0
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:35
    Ракета бомба петарда сколько там голов на сборах!?
    Хз, пока не слежу из-за обстоятельств, но погоди ща шабанова с солем зарядим и будем всех громить, осталось немного подождать, трепещи шахта
    Ссылка
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