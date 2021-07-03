Источник: донецкий Шахтер подписал аргентинского форварда

Донецкий «Шахтер» подписал аргентинского форварда Клаудио Спинелли, информирует Динамомания.

Контракт 24-летнего футболиста с 2018 года принадлежит итальянскому клубу «Дженоа».

В 2018 году Спинелли выступал на правах аренды за «Кротоне», где забил 1 мяч в 6 матчах, а в 2019 году был арендован «Аргентинос Хуниорс» (7 поединков). Затем последовали аренды в аргентинский клуб «Гимнасия» Ла-Плата (9 матчей) и словенский «Копер» (29 игр, 3 гола).