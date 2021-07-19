ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Гринь — игрок Александрии

Украинский футболист подписал контракт с клубом УПЛ

  • 19.07.2021 15:19
  • 1160 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Гринь — игрок Александрии
© ФК Александрия. Сергей Гринь

27-летний украинский полузащитник Сергей Гринь подписал контракт с «Александрией». Соглашение рассчитано на два года.

Сергей является воспитанником донецкого «Шахтера». В 2011 году был зачислен в юношескую команду дончан. В 2014 году на правах аренды присоединился к «Ильичевцу». 26 июля 2014 провел свое первое выступление в Премьер-лиге. 30 мая 2015 сделал хет-трик в ворота донецкого «Олимпика». Был признан лучшим молодым футболистом Украины до 21 года в конкурсе «Золотой талант Украины».

Выступал за клубы: «Олимпик» (Донецк), «Верес» (Ровно), «Арсенал-Киев», «Вайле» (Вайле, Дания), «Заря» (Луганск).

Сергей также защищал цвета юношеских сборных Украины U-16, U-17, U-19 U-21.

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Источник — ФК Александрия

(3 голоса)

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Комментарии
    lgpaladin
    online
      lgpaladin, 19.07.2021 16:37
    0
    ха,
    это же схематоз между Зарей и Александрией,
    через "свободного агента"
    Ссылка
    lgpaladin
    online
      lgpaladin, 19.07.2021 16:37
    0
    ха,
    это же схематоз между Зарей и Александрией,
    через "свободного агента"
    Ссылка
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