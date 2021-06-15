Экс-вратарь Динамо подписал контракт с Колосом

«Колос» объявил о подписании контракта с вратарем Владимиром Маханьковым.
Трудовое соглашение рассчитано на три года. Выступать Владимир будет под №33.
Прошлый сезон был для вратаря первым на профессиональном уровне, он выступал за «Полесье». В Первой лиге сыграл 23 матч, девять из которых отстоял на ноль.
Маханьков выступал за юношеские и молодежную сборную Украины, является воспитанником киевского «Динамо».
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