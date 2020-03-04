Динамо рассталось с голкипером Маханьковым

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон

  • 04.03.2020 16:32
  • 1967 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо рассталось с голкипером Маханьковым
© ФК Динамо Киев. Владимир Маханьков

22-летний украинский вратарь Владимир Маханьков покинул киевское «Динамо». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Маханьков — воспитанник «Динамо», играл за юношеские команды киевского клуба. За первую команду Маханьков так и не дебютировал.

В активе Владимира выступления за юношеские сборные Украины разных возрастов и 3 матча в составе сборной Украины U-21.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €200 тысяч.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.03.2020 16:42
    +1
    Кому потрібна його вартість коли він вільний агент???
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.03.2020 16:42
    +1
    Кому потрібна його вартість коли він вільний агент???
    Ссылка
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