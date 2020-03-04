Динамо рассталось с голкипером Маханьковым

22-летний украинский вратарь Владимир Маханьков покинул киевское «Динамо». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Маханьков — воспитанник «Динамо», играл за юношеские команды киевского клуба. За первую команду Маханьков так и не дебютировал.
В активе Владимира выступления за юношеские сборные Украины разных возрастов и 3 матча в составе сборной Украины U-21.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €200 тысяч.
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