Виктория подписала опытного защитника Черноморца

«Виктория» укрепила линию обороны опытным исполнителем.
Как сообщает источник, дебютант Второй лиги подписал контракт с 31-летним защитником Евгением Зубейко. Его последним клубом был «Черноморец».
В минувшем сезоне провел 7 матчей (0 голов) в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что «Виктория» просматривает игроков «ВПК-Агро» и «Кристалла».
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Источник — Footboom
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