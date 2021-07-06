Шахтер подтвердил трансфер Хочолавы в Копенгаген

28-летний грузинский центральный защитник Давид Хочолава покидает «Шахтер» и перебирается в датский «Копенгаген», сообщает официальный сайт «горняков».

Условия трансфера украинской стороной не разглашаются, однако ранее в СМИ сообщалось, что продажа Хочолавы принесет «Шахтеру» 2 миллиона евро сразу и еще 2 миллиона евро в виде бонусов.

Напомним, Хочолава выступал за «Шахтер» с лета 2017 года. Наибольшее количество матчей он провел в сезоне-2018/19 (33). Суммарно во всех турнирах защитник отыграл за «горняков» 83 поединка и забил 3 гола. Он трижды стал чемпионом Украины (2018, 2019, 2020), дважды – обладателем Кубка (2018, 2019) и 1 раз – Суперкубка (2017) страны.

UPD. По информации официального сайта «Копенгагена», контракт с Хочолавой подписан на четыре года.

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