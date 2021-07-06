Шахтер подтвердил трансфер Хочолавы в Копенгаген

Грузинский защитник покидает Украину

  • 06.07.2021 09:52
  • 3115 просмотров
  • 39 комментариев
Шахтер подтвердил трансфер Хочолавы в Копенгаген
© ФК Шахтер. Давид Хочолава

28-летний грузинский центральный защитник Давид Хочолава покидает «Шахтер» и перебирается в датский «Копенгаген», сообщает официальный сайт «горняков».

Условия трансфера украинской стороной не разглашаются, однако ранее в СМИ сообщалось, что продажа Хочолавы принесет «Шахтеру» 2 миллиона евро сразу и еще 2 миллиона евро в виде бонусов.

Напомним, Хочолава выступал за «Шахтер» с лета 2017 года. Наибольшее количество матчей он провел в сезоне-2018/19 (33). Суммарно во всех турнирах защитник отыграл за «горняков» 83 поединка и забил 3 гола. Он трижды стал чемпионом Украины (2018, 2019, 2020), дважды – обладателем Кубка (2018, 2019) и 1 раз – Суперкубка (2017) страны.

UPD. По информации официального сайта «Копенгагена», контракт с Хочолавой подписан на четыре года.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(13 голосов)

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Комментарии
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 06.07.2021 11:32
    0
    dd dent, 06.07.2021 11:30
    Ценный кадр, сможет если не сплотить то по крайней мере накормить команду
    наверное и шутки/поговорки/афоризмы знает
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 06.07.2021 11:32
    0
    sahka1981, 06.07.2021 11:28
    если так то очень хорошо, Хочолаву и за 2,5 мил. это круто.
    и я о том же, реально круто)) человек - привоз.... избавились от ненужного за вполне приличное деньги из соотношение цена/польза, качество
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 11:30
    +1
    ENJOY--, 06.07.2021 11:21
    шашлыки хорошо готовит
    Ценный кадр, сможет если не сплотить то по крайней мере накормить команду
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 06.07.2021 11:28
    0
    ENJOY--, 06.07.2021 11:24
    по информации редакции transfermarkt, отступные по трансферу составили 2,5 млн евро, которые могут увеличиться ещё на 500 тысяч евро за счет бонусов..
    источник авторитетнее как по мне, присутствующих здесь фантазеров местных
    если так то очень хорошо, Хочолаву и за 2,5 мил. это круто.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 06.07.2021 11:26
    -1
    avk2307, 06.07.2021 10:58
    Так факта продажи за 2 млн тоже нет. СМИ какие то написали, даже не указано какие. Но 500 тыс наверное все таки выплатили датчане. Ну может чуть больше
    Ну о продаже за деньги сообщил сам Бурбас, источник прямо скажем так себе и заинтересованный, подождем-с...
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 06.07.2021 11:24
    -1
    avk2307, 06.07.2021 10:58
    Так факта продажи за 2 млн тоже нет. СМИ какие то написали, даже не указано какие. Но 500 тыс наверное все таки выплатили датчане. Ну может чуть больше
    по информации редакции transfermarkt, отступные по трансферу составили 2,5 млн евро, которые могут увеличиться ещё на 500 тысяч евро за счет бонусов..
    источник авторитетнее как по мне, присутствующих здесь фантазеров местных
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 06.07.2021 11:21
    -1
    dd dent, 06.07.2021 11:08
    Прям постесняюсь спросить, а шо они в нем нашли?
    шашлыки хорошо готовит
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 06.07.2021 11:20
    0
    avk2307, 06.07.2021 10:58
    Так факта продажи за 2 млн тоже нет. СМИ какие то написали, даже не указано какие. Но 500 тыс наверное все таки выплатили датчане. Ну может чуть больше
    ну может подождать и не фантазировать?! Эту новость мы видим и читаем, а все остальное крепчающий маразм
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 11:08
    +1
    Прям постесняюсь спросить, а шо они в нем нашли?
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 06.07.2021 11:02
    +3
    Давид Удачи Тебе в новом Клубе
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 06.07.2021 10:58
    -1
    ENJOY--, 06.07.2021 10:46
    если уверен, то расскажи подробнее, так сказать фактажом подтверди
    Так факта продажи за 2 млн тоже нет. СМИ какие то написали, даже не указано какие. Но 500 тыс наверное все таки выплатили датчане. Ну может чуть больше
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 10:51
    +1
    bow, 06.07.2021 10:51
    Саакашвили. Не?
    а может ещё Шиварнадзе?
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 06.07.2021 10:51
    0
    Trasher311987, 06.07.2021 10:50
    Кого продаем в Грузию?))))
    Саакашвили. Не?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 10:50
    +1
    xvalenok01, 06.07.2021 10:35
    Тем что динамовского воспитанника в Грузию продаёте тоже гордишься?
    Тем что динамовские воспитанники будут в черноморце гнить тоже гордиться?
    Кто из Динамо перешёл на данный момент в Черноморец?))))
    Я пока вижу в одном направлении товарняками завозят кротов в Мариуполь
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 10:50
    0
    xvalenok01, 06.07.2021 10:35
    Тем что динамовского воспитанника в Грузию продаёте тоже гордишься?
    Тем что динамовские воспитанники будут в черноморце гнить тоже гордиться?
    Кого продаем в Грузию?))))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 10:49
    0
    xvalenok01, 06.07.2021 10:37
    Хватит орать.
    Можно спокойно говорить.
    Попробуй.
    Неее я воспитаный мальчик орать не буду
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 06.07.2021 10:48
    +4
    Stelios Komnin, 06.07.2021 10:21
    Наконец сбагрили: ни скорости, ни тактической выучки, ни качества паса... Давно пора было избавляться.
    Ага. Фух... уехал бокопор.))
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 06.07.2021 10:46
    +1
    BUCH, 06.07.2021 10:34
    Я уверен, что днище ещё доплатили Копенгагену за грузина
    если уверен, то расскажи подробнее, так сказать фактажом подтверди
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 06.07.2021 10:37
    +4
    Trasher311987, 06.07.2021 10:31
    Мы не Орем о величии мы Орем о том что вы на своем хайпе менеджмента уже немного просели
    Хватит орать.
    Можно спокойно говорить.
    Попробуй.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 06.07.2021 10:36
    +3
    BUCH, 06.07.2021 10:34
    Я уверен, что днище ещё доплатили Копенгагену за грузина
    Я уверен что доплатили вывернув деньги из твоего кармана.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.07.2021 10:07
    +6
    За слабенького игрока получили вполне приличную сумму
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 06.07.2021 10:35
    +5
    Тем что динамовского воспитанника в Грузию продаёте тоже гордишься?
    Тем что динамовские воспитанники будут в черноморце гнить тоже гордиться?
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 06.07.2021 10:00
    +5
    Где Шахтёр нашёл на него покупателей????!!!!
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 06.07.2021 10:48
    +4
    Stelios Komnin, 06.07.2021 10:21
    Наконец сбагрили: ни скорости, ни тактической выучки, ни качества паса... Давно пора было избавляться.
    Ага. Фух... уехал бокопор.))
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 06.07.2021 10:37
    +4
    Trasher311987, 06.07.2021 10:31
    Мы не Орем о величии мы Орем о том что вы на своем хайпе менеджмента уже немного просели
    Хватит орать.
    Можно спокойно говорить.
    Попробуй.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 06.07.2021 10:21
    +4
    Наконец сбагрили: ни скорости, ни тактической выучки, ни качества паса... Давно пора было избавляться.
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 06.07.2021 11:02
    +3
    Давид Удачи Тебе в новом Клубе
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 06.07.2021 10:36
    +3
    BUCH, 06.07.2021 10:34
    Я уверен, что днище ещё доплатили Копенгагену за грузина
    Я уверен что доплатили вывернув деньги из твоего кармана.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 10:31
    +3
    Конечно горжусь.
    А чем гордиться продажей грузина в Данию)))))?
    Или бразильца?
    А украинцы в арендах в Мариуполе гниют.
    У меня гордость в том что в лиге чемпионов вы также играете с иностранцами как и мы с украинцами.
    А тренер не Динамовский согласен, который создаёт конкурентноспобную команду.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 06.07.2021 10:14
    +3
    Вообще это чудо чудное! продать Хочолаву, да и еще за баки, не поменяв при этом его на жемчужные бусы или зеркальце
    Браво, Шахтер!
    Ссылка
    victorpolo
    online
      victorpolo, 06.07.2021 10:06
    +3
    Да... за все эти годы он так и не стал в Шахтере основным... Играл больше из-за травм основных защитников... Успехов ему в будущем. Дальше сидеть в Шахтере - это неправильно.
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 06.07.2021 09:57
    +3
    Динамо нужно поучиться у шахты продавать, даже такого бокапора за 2 ляма продать удалось
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 11:30
    +1
    ENJOY--, 06.07.2021 11:21
    шашлыки хорошо готовит
    Ценный кадр, сможет если не сплотить то по крайней мере накормить команду
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 11:08
    +1
    Прям постесняюсь спросить, а шо они в нем нашли?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 10:51
    +1
    bow, 06.07.2021 10:51
    Саакашвили. Не?
    а может ещё Шиварнадзе?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 10:50
    +1
    xvalenok01, 06.07.2021 10:35
    Тем что динамовского воспитанника в Грузию продаёте тоже гордишься?
    Тем что динамовские воспитанники будут в черноморце гнить тоже гордиться?
    Кто из Динамо перешёл на данный момент в Черноморец?))))
    Я пока вижу в одном направлении товарняками завозят кротов в Мариуполь
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 06.07.2021 10:46
    +1
    BUCH, 06.07.2021 10:34
    Я уверен, что днище ещё доплатили Копенгагену за грузина
    если уверен, то расскажи подробнее, так сказать фактажом подтверди
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.07.2021 10:16
    +1
    xvalenok01, 06.07.2021 10:12
    Учиться чтобы подняться над местечковым уровнем, избавиться от комплекса первого парня на деревне.
    Если бы они хоть каждый год все выигрывали. А то раз в три-четыре года и уже гордятся этим.
    Зато в Европе они полные нули.
    Да и чем вы гордитесь? Своими воспитаниками? А тренер чей? Свой динамовский воспитанник? Или хотя бы украинский?
    Эти воспитанники ничего (от слова совсем) не выиграли в еврокубках.Подвигов - 0. Мыльный пузырь. 1 раз выиграть УПЛ за 5 лет - это не успех, это фиаско. Без Металлиста, Днепра, с таким Шахтёром, который 7 лет играет на выезде. Это фиаско. Но, глорикам дай лишь кусок хлеба и они начнут орать о величии
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 06.07.2021 10:12
    +1
    Trasher311987, 06.07.2021 10:01
    Почему Динамо должно учится если они своими воспитаника и выигрывают все в стране?
    А может надо кому то учится чтобы вместо грузин бразилов и других в центре играли украинцы?
    Учиться чтобы подняться над местечковым уровнем, избавиться от комплекса первого парня на деревне.
    Если бы они хоть каждый год все выигрывали. А то раз в три-четыре года и уже гордятся этим.
    Зато в Европе они полные нули.
    Да и чем вы гордитесь? Своими воспитаниками? А тренер чей? Свой динамовский воспитанник? Или хотя бы украинский?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 06.07.2021 11:32
    0
    dd dent, 06.07.2021 11:30
    Ценный кадр, сможет если не сплотить то по крайней мере накормить команду
    наверное и шутки/поговорки/афоризмы знает
    Ссылка
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