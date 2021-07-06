Шахтер подтвердил трансфер Хочолавы в Копенгаген

28-летний грузинский центральный защитник Давид Хочолава покидает «Шахтер» и перебирается в датский «Копенгаген», сообщает официальный сайт «горняков».
Условия трансфера украинской стороной не разглашаются, однако ранее в СМИ сообщалось, что продажа Хочолавы принесет «Шахтеру» 2 миллиона евро сразу и еще 2 миллиона евро в виде бонусов.
Напомним, Хочолава выступал за «Шахтер» с лета 2017 года. Наибольшее количество матчей он провел в сезоне-2018/19 (33). Суммарно во всех турнирах защитник отыграл за «горняков» 83 поединка и забил 3 гола. Он трижды стал чемпионом Украины (2018, 2019, 2020), дважды – обладателем Кубка (2018, 2019) и 1 раз – Суперкубка (2017) страны.
UPD. По информации официального сайта «Копенгагена», контракт с Хочолавой подписан на четыре года.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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источник авторитетнее как по мне, присутствующих здесь фантазеров местных
источник авторитетнее как по мне, присутствующих здесь фантазеров местных
Тем что динамовские воспитанники будут в черноморце гнить тоже гордиться?
Я пока вижу в одном направлении товарняками завозят кротов в Мариуполь
Тем что динамовские воспитанники будут в черноморце гнить тоже гордиться?
Можно спокойно говорить.
Попробуй.
Можно спокойно говорить.
Попробуй.
Тем что динамовские воспитанники будут в черноморце гнить тоже гордиться?
Можно спокойно говорить.
Попробуй.
А чем гордиться продажей грузина в Данию)))))?
Или бразильца?
А украинцы в арендах в Мариуполе гниют.
У меня гордость в том что в лиге чемпионов вы также играете с иностранцами как и мы с украинцами.
А тренер не Динамовский согласен, который создаёт конкурентноспобную команду.
Браво, Шахтер!
Тем что динамовские воспитанники будут в черноморце гнить тоже гордиться?
Я пока вижу в одном направлении товарняками завозят кротов в Мариуполь
Если бы они хоть каждый год все выигрывали. А то раз в три-четыре года и уже гордятся этим.
Зато в Европе они полные нули.
Да и чем вы гордитесь? Своими воспитаниками? А тренер чей? Свой динамовский воспитанник? Или хотя бы украинский?
А может надо кому то учится чтобы вместо грузин бразилов и других в центре играли украинцы?
Если бы они хоть каждый год все выигрывали. А то раз в три-четыре года и уже гордятся этим.
Зато в Европе они полные нули.
Да и чем вы гордитесь? Своими воспитаниками? А тренер чей? Свой динамовский воспитанник? Или хотя бы украинский?
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