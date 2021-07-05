Шахтер продаст Хочолаву в Копенгаген за 2 млн евро плюс бонусы – журналист

Грузинский защитник выступает за «горняков» с лета 2017 года

  • 05.07.2021 16:18
  • 1471 просмотр
  • 7 комментариев
Шахтер продаст Хочолаву в Копенгаген за 2 млн евро плюс бонусы – журналист
© ФК Шахтер. Давид Хочолава

Донецкий «Шахтер» согласился продать 28-летнего центрального защитника Давида Хочолаву в «Копенгаген».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «горняки» выручат за грузинского легионера 2 миллиона евро, а еще 2 миллиона евро в договоре предусмотрено в виде бонусов.

Контракт Хочолавы с «Копенгагеном» будет рассчитан на четыре сезона.

Отмечается, что «Копенгаген» два года назад пытался договориться о трансфере Хочолавы, но тогда стороны не пришли к соглашению.

Хочолава провел за «Шахтер» 83 матча, в которых забил 3 гола. В донецкий клуб грузинский бек переходил на правах свободного агента.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 05.07.2021 17:06
    -1
    ZaE, 05.07.2021 16:58
    Просто 2 лимона, по 42 грн. килограмм.
    То турецкие, грузинские дешевле
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 05.07.2021 16:58
    0
    Сергій Леонідович Литвиненко, 05.07.2021 16:51
    2 лимона гривен разве что
    Просто 2 лимона, по 42 грн. килограмм.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 05.07.2021 16:51
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    2 лимона гривен разве что
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 05.07.2021 16:46
    +4
    Ну не вірю я, що в Данії такі ідіоти
    Ссылка
    m@Ks_7777
    online
      m@Ks_7777, 05.07.2021 16:41
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Удачи Давид ,конечно если это правда.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.07.2021 16:38
    +9
    Пока что лучший трансфер сезона в Шахтере.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 16:24
    0
    Фартовый бокопор если выгорит, еще и поживет там
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.07.2021 16:38
    +9
    Пока что лучший трансфер сезона в Шахтере.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 05.07.2021 16:46
    +4
    Ну не вірю я, що в Данії такі ідіоти
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 05.07.2021 16:51
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    2 лимона гривен разве что
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 05.07.2021 16:58
    0
    Сергій Леонідович Литвиненко, 05.07.2021 16:51
    2 лимона гривен разве что
    Просто 2 лимона, по 42 грн. килограмм.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 16:24
    0
    Фартовый бокопор если выгорит, еще и поживет там
    Ссылка
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