Шахтер продаст Хочолаву в Копенгаген за 2 млн евро плюс бонусы – журналист

Донецкий «Шахтер» согласился продать 28-летнего центрального защитника Давида Хочолаву в «Копенгаген».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «горняки» выручат за грузинского легионера 2 миллиона евро, а еще 2 миллиона евро в договоре предусмотрено в виде бонусов.

Контракт Хочолавы с «Копенгагеном» будет рассчитан на четыре сезона.

Отмечается, что «Копенгаген» два года назад пытался договориться о трансфере Хочолавы, но тогда стороны не пришли к соглашению.

Копенгаген з другої спроби таки домовився про купівлю Хочолави. Перші перемовини завершилася невдачею два роки тому. Тепер же трансфер обійдеться у 2 млн євро одразу + 2 млн ще бонусами. Сам гравець підпише контракт на 4 роки — Igor Burbas (@iburbas) July 5, 2021

Хочолава провел за «Шахтер» 83 матча, в которых забил 3 гола. В донецкий клуб грузинский бек переходил на правах свободного агента.