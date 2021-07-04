Источник: Защитник Шахтера перейдет в Копенгаген

28-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Грузии Давид Хочолава близок к подписанию контракта с датским «Копенгагеном». Об этом сообщает грузинский спортивный журналист Лаша Кокиашвили.

Ранее сообщалось, что Хочолава может перейти в «Генк» или «Копенгаген».

Хочолава выступает за «Шахтер» с 2017 года после перехода из «Черноморца» в качества свободного агента. В минувшем сезоне футболист провел за «горняков» 12 матчей во всех турнирах.

Контракт Хочолавы с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €3 миллиона.