Источник: Защитник Шахтера перейдет в Копенгаген

28-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Грузии Давид Хочолава близок к подписанию контракта с датским «Копенгагеном». Об этом сообщает грузинский спортивный журналист Лаша Кокиашвили.
Ранее сообщалось, что Хочолава может перейти в «Генк» или «Копенгаген».
Хочолава выступает за «Шахтер» с 2017 года после перехода из «Черноморца» в качества свободного агента. В минувшем сезоне футболист провел за «горняков» 12 матчей во всех турнирах.
Контракт Хочолавы с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €3 миллиона.
Источник — Twitter
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