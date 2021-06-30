Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Бельгии или Дании

Давид Хочолава изучает предложения от двух клубов – «Генка» и «Копенгагена»

  • 30.06.2021 20:42
  • 1726 просмотров
  • 1 комментарий
Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Бельгии или Дании
© ФК Шахтер. Давид Хочолава

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава в ближайшее время может покинуть донецкий клуб.

Грузинский футболист рассматривает предложения от двух клубов – бельгийского «Генка» и датского «Копенгагена». Защитник определится с местом продолжения карьеры в ближайшие дни.

Контракт Хочолавы с «Шахтером» рассчитан до июня 2025 года, однако Роберто Де Дзерби может сделать ставку на нового центрального защитника-легионера Марлона.

«Копенгаген» интересовался возможность перехода Хочолавы год назад, но трансфер не состоялся. Давид Хочолава играет за «Шахтер» с лета 2017 года, с той поры провел за команду 83 матча и забил 3 гола. Недавно Хочолава был вызван в сборную Грузии.

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Источник — Footboom

(3 голоса)

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Комментарии
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 30.06.2021 21:10
    0
    Этот привозила ещё кому то нужен?)
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 30.06.2021 21:10
    0
    Этот привозила ещё кому то нужен?)
    Ссылка
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