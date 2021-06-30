Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Бельгии или Дании

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава в ближайшее время может покинуть донецкий клуб.
Грузинский футболист рассматривает предложения от двух клубов – бельгийского «Генка» и датского «Копенгагена». Защитник определится с местом продолжения карьеры в ближайшие дни.
Контракт Хочолавы с «Шахтером» рассчитан до июня 2025 года, однако Роберто Де Дзерби может сделать ставку на нового центрального защитника-легионера Марлона.
«Копенгаген» интересовался возможность перехода Хочолавы год назад, но трансфер не состоялся. Давид Хочолава играет за «Шахтер» с лета 2017 года, с той поры провел за команду 83 матча и забил 3 гола. Недавно Хочолава был вызван в сборную Грузии.
Источник — Footboom
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