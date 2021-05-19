Хочолава вызван в сборную Грузии

27-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» Давид Хочолава отправится в сборную Грузии.
Национальная команда Грузии соберется в Тбилиси 24 мая. У подопечных Вилли Саньоля запланированы 2 товарищеских матча на выезде: 2 июня с Румынией и 6 июня с Нидерландами.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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