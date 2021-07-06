Давид ХОЧОЛАВА: «Рад, что смена клуба, наконец, состоялась»

Грузинский защитник прокомментировал переход из «Шахтера» в «Копенгаген»

  • 06.07.2021 10:07
  • 2396 просмотров
  • 8 комментариев
Давид ХОЧОЛАВА: «Рад, что смена клуба, наконец, состоялась»
© ФК Копенгаген. Давид Хочолава

Центральный защитник Давид Хочолава, который сегодня официально стал игроком «Копенгагена», прокомментировал свой трансфер из донецкого «Шахтера».

«Я очень рад, что смена клуба, наконец, состоялась. «Копенгаген» - большой клуб с действительно хорошей историей, в том числе и в Европе. Я давно знал об их интересе, и, хотя существовал интерес еще со стороны двух клубов, я всегда видел в «Копенгагене» очевидную возможность для меня, если обе стороны договорятся».

«Поэтому я также немного следил за тем, как работает команда, и знаю, что мои новые товарищи обладают отличными качествами. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми в команде и вокруг нее, равно как и возможности выйти на поле», - сказал Хочолава.

Отметим, что по информации официального сайта «Копенгагена», контракт с Хочолавой подписан на четыре года.

Другие условия трансфера сторонами не разглашаются, однако ранее в СМИ сообщалось, что продажа Хочолавы принесет «Шахтеру» 2 миллиона евро сразу и еще 2 миллиона евро в виде бонусов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Копенгаген

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 06.07.2021 11:21
    +2
    мы тоже рады!!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.07.2021 11:17
    +1
    культурный и воспитанный молодой человек- ведь мог сказать:“рад, что наконец вырвался из кротовника”
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 11:10
    0
    Фантастика какая-то
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.07.2021 10:56
    +2
    Мы тоже очень рады Давид
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 06.07.2021 10:33
    +1
    Если заиграет, то хороший хеппи-энд для карьеры. Можно там и остаться.
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 06.07.2021 10:31
    +1
    Слава грузинскому богу. Уехал бокопор.)
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 06.07.2021 10:23
    +6
    umnuy2, 06.07.2021 10:21
    Чем велик Копенгаген?
    Это шаг назад человек
    Дания - лучшая страна для жизни в Европе. Самые высокие зарплаты. Плюс сам город очень красив. А футбол - то такое.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 06.07.2021 10:21
    -5
    Чем велик Копенгаген?
    Это шаг назад человек
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 06.07.2021 10:23
    +6
    umnuy2, 06.07.2021 10:21
    Чем велик Копенгаген?
    Это шаг назад человек
    Дания - лучшая страна для жизни в Европе. Самые высокие зарплаты. Плюс сам город очень красив. А футбол - то такое.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 06.07.2021 11:21
    +2
    мы тоже рады!!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.07.2021 10:56
    +2
    Мы тоже очень рады Давид
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.07.2021 11:17
    +1
    культурный и воспитанный молодой человек- ведь мог сказать:“рад, что наконец вырвался из кротовника”
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 06.07.2021 10:33
    +1
    Если заиграет, то хороший хеппи-энд для карьеры. Можно там и остаться.
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 06.07.2021 10:31
    +1
    Слава грузинскому богу. Уехал бокопор.)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 11:10
    0
    Фантастика какая-то
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности