Давид ХОЧОЛАВА: «Рад, что смена клуба, наконец, состоялась»

Центральный защитник Давид Хочолава, который сегодня официально стал игроком «Копенгагена», прокомментировал свой трансфер из донецкого «Шахтера».

«Я очень рад, что смена клуба, наконец, состоялась. «Копенгаген» - большой клуб с действительно хорошей историей, в том числе и в Европе. Я давно знал об их интересе, и, хотя существовал интерес еще со стороны двух клубов, я всегда видел в «Копенгагене» очевидную возможность для меня, если обе стороны договорятся».

«Поэтому я также немного следил за тем, как работает команда, и знаю, что мои новые товарищи обладают отличными качествами. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми в команде и вокруг нее, равно как и возможности выйти на поле», - сказал Хочолава.

Отметим, что по информации официального сайта «Копенгагена», контракт с Хочолавой подписан на четыре года.

Другие условия трансфера сторонами не разглашаются, однако ранее в СМИ сообщалось, что продажа Хочолавы принесет «Шахтеру» 2 миллиона евро сразу и еще 2 миллиона евро в виде бонусов.