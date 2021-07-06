Давид ХОЧОЛАВА: «Рад, что смена клуба, наконец, состоялась»

Центральный защитник Давид Хочолава, который сегодня официально стал игроком «Копенгагена», прокомментировал свой трансфер из донецкого «Шахтера».
«Я очень рад, что смена клуба, наконец, состоялась. «Копенгаген» - большой клуб с действительно хорошей историей, в том числе и в Европе. Я давно знал об их интересе, и, хотя существовал интерес еще со стороны двух клубов, я всегда видел в «Копенгагене» очевидную возможность для меня, если обе стороны договорятся».
«Поэтому я также немного следил за тем, как работает команда, и знаю, что мои новые товарищи обладают отличными качествами. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми в команде и вокруг нее, равно как и возможности выйти на поле», - сказал Хочолава.
Отметим, что по информации официального сайта «Копенгагена», контракт с Хочолавой подписан на четыре года.
Другие условия трансфера сторонами не разглашаются, однако ранее в СМИ сообщалось, что продажа Хочолавы принесет «Шахтеру» 2 миллиона евро сразу и еще 2 миллиона евро в виде бонусов.
Источник — ФК Копенгаген
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