ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал атакующего хавбека

Клуб УПЛ «Рух» Львов объявил о подписании контракта с левым атакующим полузащитником Орестом Кузыком.
Игрок получил контракт на 3 года.
26-летний Кузык в минувшем сезоне выступал за кипрский «Пафос». Забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
В Украине играл за «Говерлу», «Сталь», «Днепр-1» и «Десну».
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Источник — ФК Рух Львов
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