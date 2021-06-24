ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал атакующего хавбека

Орест Кузык стал новичком львовской команды

  • 24.06.2021 14:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал атакующего хавбека
© fcrukh.com

Клуб УПЛ «Рух» Львов объявил о подписании контракта с левым атакующим полузащитником Орестом Кузыком.

Игрок получил контракт на 3 года.

26-летний Кузык в минувшем сезоне выступал за кипрский «Пафос». Забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В Украине играл за «Говерлу», «Сталь», «Днепр-1» и «Десну».

Ранее «Рух» подписал вратаря Юрия Панькива.

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Источник — ФК Рух Львов

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