ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал вратаря, который вызывался в сборную Украины

Первым летним новичком львовского «Руха» стал 36-летний голкипер Юрий Панькив.
Контракт с вратарем рассчитан сроком на один год с правом пролонгации еще на год. За желто-черных вратарь будет выступать под 79-м номером.
В активе опытного кипера более 220 матчей в элитном футбольном дивизионе Украины и 13 поединков в Лиге Европы. Юрий вызывался в ряды национальной сборной Украины.
Юрий Панькив является воспитанником львовского футбола. с 2017 по 2021 год играл за «Александрию», в составе которой провел 101 игру в УПЛ. Также защищал цвета клубов «Арсенал» Киев, «Металлург» Донецк, «Сталь» Днепродзержинск.
Источник — ФК Рух Львов
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