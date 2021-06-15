ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал вратаря, который вызывался в сборную Украины

Первым летним новичком львовского «Руха» стал 36-летний голкипер Юрий Панькив.

Контракт с вратарем рассчитан сроком на один год с правом пролонгации еще на год. За желто-черных вратарь будет выступать под 79-м номером.

В активе опытного кипера более 220 матчей в элитном футбольном дивизионе Украины и 13 поединков в Лиге Европы. Юрий вызывался в ряды национальной сборной Украины.

Юрий Панькив является воспитанником львовского футбола. с 2017 по 2021 год играл за «Александрию», в составе которой провел 101 игру в УПЛ. Также защищал цвета клубов «Арсенал» Киев, «Металлург» Донецк, «Сталь» Днепродзержинск.