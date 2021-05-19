Панькива хотят подписать Рух и еще один львовский клуб

«Александрия», которая по итогам чемпионата УПЛ заняла девятое место и рассталась с главным тренером Владимиром Шараном, в новом сезоне существенно обновит свой состав.

Сейчас новый наставник александрийцев определяется с теми, кто начнет подготовку к сезону-2021/2022.

«Александрия» уже осталась без своего многолетнего капитана. Клуб не стал продлевать контракт с 36-летним вратарем Юрием Панькивым, который заканчивается 30 июня. Интерес к ветерану проявляют «Рух» и аматорские «Карпаты».

В этом сезоне капитан «горожан» провел в чемпионате УПЛ 18 матчей, всего же он выступал за «Александрию» с 2009 по 2012-й и с 2017-го по 2021 годы.