Панькива хотят подписать Рух и еще один львовский клуб

Голкипер «Александрии» скоро станет свободным агентом

  • 19.05.2021 12:51
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Панькива хотят подписать Рух и еще один львовский клуб
© ФК Александрия. Юрий Панькив

«Александрия», которая по итогам чемпионата УПЛ заняла девятое место и рассталась с главным тренером Владимиром Шараном, в новом сезоне существенно обновит свой состав.

Сейчас новый наставник александрийцев определяется с теми, кто начнет подготовку к сезону-2021/2022.

«Александрия» уже осталась без своего многолетнего капитана. Клуб не стал продлевать контракт с 36-летним вратарем Юрием Панькивым, который заканчивается 30 июня. Интерес к ветерану проявляют «Рух» и аматорские «Карпаты».

В этом сезоне капитан «горожан» провел в чемпионате УПЛ 18 матчей, всего же он выступал за «Александрию» с 2009 по 2012-й и с 2017-го по 2021 годы.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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